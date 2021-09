Ukazují to ve čtvrtek zveřejněné výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž analytická agentura Datank hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice. Ve středních Čechách jich je 26.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.