Výstraha pro Mladoboleslavsko zní: povodňová pohotovost; meteorologové zde stanovili vysoký stupeň nebezpečí. V případě bližšího sousedství hlavního města se jedná o povodňovou bdělost se stupněm nebezpečí charakterizovaným jako nízký.

Viníkem toho, že by na některých místech mohlo dojít ke vzestupu hladin na úroveň prvního a někde i druhého povodňového stupně, je vlhký vzduch proudící od severozápadu kolem tlakové níže nad Polskem. Meteorologové ve středu očekávají vydatné srážky, jež by lokálně mohly dosáhnout úhrnů 30 – 70 mm/24 hodin. To představuje riziko rychlého rozvodnění zejména menších toků. Srážky mají slábnout během noci na čtvrtek, a to postupně od západu.

V souvislosti s touto předpovědí meteorologové doporučují sledovat vývoj situace, přičemž odkazují na veřejnoprávní televizi, rozhlas nebo internetové stránky ČHMÚ. Samozřejmostí je také respektovat pokyny povodňových orgánů, policie nebo hasičů. Konkrétní doporučení se týkají jak samotných toků – vlastního koryta a jeho bezprostředního okolí – kde se je třeba v případě velké vody vyvarovat veškerých aktivit (včetně koupání či jízdy na lodi), ale varování je cíleno i na řidiče. Ti by při silném dešti měli dostatečně snížit rychlost jízdy kvůli nebezpečí aquaplaningu – a v případě, že voda poteče přes silnici nebo ji zaplaví, do ní nevjíždět. Rovněž je třeba pamatovat na možnost podemletí krajnic a mostů.