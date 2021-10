Kovová konstrukce kulovitého tvaru na masivních pružných úvazech, které ji i s posádkou umějí vymrštit k nebi, takzvaná vystřelovací koule, patří na poutích k největším (a rovněž nejdražším) lákadlům. Bývá také atrakcí, kterou si návštěvníci nejčastěji natáčejí pomocí mobilů. Právě na to spoléhají mělničtí policisté, kteří se dodatečně snaží objasnit okolnosti maléru, k němuž došlo před měsícem – v době konání Mělnického vinobraní. A že nešlo o maličkost, naznačuje, jak policisté případ kvalifikovali: ublížení na zdraví z nedbalosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Janoušková

Policisté z mělnického obvodního oddělení věří, že pomoci by jim svými záběry mohl každý, kdo si atrakci zvanou vystřelovací koule ve dnech 17.–19. září natáčel nebo vyfotil. Může jít o klíčové poznatky, i když svědci zatím třeba ani netuší, že mají v rukou to, co by mohlo pomoci objasnit okolnosti vážného úrazu dítěte.