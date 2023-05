Jan Černý se medvědům věnuje už šestačtyřicet let, během let se rozloučil s pěti medvíďaty, která putovala dále do světa. Kuba, Vojta a Matěj se po kariéře před kamerou, kdy byli hrdiny večerníčku režiséra Václava Chaloupka, nastěhovali na Městskou horu v Berouně. Honzík s Eliškou jsou doma v plzeňské zoo. Na žádného z nich medvědář nikdy nezapomněl.

Do Berouna jezdil především na narozeniny původní večerníčkové trojice, která před sedmi lety přišla o medvěda Vojtu a nyní i o Matěje. Vojta uhynul na selhání srdce, u Matěje bude příčina teprve stanovena.

„Věk nehraje roli, ve třiadvaceti není medvěd starý. V Krumlově máme i třiatřicetiletou samici,“ říká Jan Černý, podle kterého na medvědy chované v zajetí působí mnoho faktorů. Velký vliv má vedle stravy a pohybu i psychika.

Nový medvědí kamarád? Asi by ho nepřijal

„Tohle byli samci, nekastrovaní, neměli družku. U míry stresu pak záleží i na prostředí, třeba u nás v Krumlově je to pro medvědy výhodnější, protože je tu jáma, kde mají větší soukromí,“ vysvětluje.

Osamělý Kuba v Berouně by podle jeho zkušeností měl po nějaké době truchlení novou situaci přijmout. Na nového medvědího parťáka by si zřejmě už nezvykl.

„Nebylo by to vůbec snadné, zvláště u nekastrovaného samce. Navíc by pro něho kamaráda ani nesehnali, získat medvěda je skoro nemožné. My jsme se před časem dlouho snažili marně a nové medvědy bychom neměli, nebýt toho, že se objevili ti dva, zachránění když byli pašováni z Ruska,“ připomíná osudy krumlovských medvědů hnědých Polyxeny a Viléma, zabavených před šesti lety celníky na pražském letišti. Třetím krumlovským medvědem je třiatřicetiletá Marie Terezie.

„Medvědi jsou jako moje děti,“ říká Jan Černý, který se o medvědy stará už téměř půl století. Kromě veškeré péče si s nimi prý také hodně povídá. Na otázku, co mají nejradši, říká bez váhání: „Mě.“ Pak ale dodá, že obrovskou pochoutkou jsou pro medvědy vařená vejce, med na skále nebo na kusu dřeva a za odměnu je nadchnou masové plátky pro psy.

Krmení trojčat ve dne v noci každé dvě hodiny

Na 13. ledna roku 2000, kdy se narodili v krumlovském zámeckém medvědáriu páru Kateřině a Vokovi trojčata, si dobře pamatuje. Medvíďátka prý vážila kolem čtyřiceti dekagramů, velcí byli asi jako morčata. Kuba, Vojta a Matěj měli smůlu, matka se o ně odmítala starat. Ale i štěstí, protože ji zastoupil právě Jan Černý a poté režisér Václav Chaloupek. Oba měli za sebou těžké probdělé noci, protože malí medvědí kluci se museli krmit každé dvě hodiny ve dne v noci speciální směsí z mléka a dalších přísad.

Kuba, Vojta a Matěj našli po filmové kariéře domov v Berouně. Dnes tam zůstává už jen Kuba. „Je to smutné, ale s něčím takovým se prostě musí počítat,“ dodává medvědář.