Na to, že bylo po ránu spatřeno zvíře vypadající jako medvěd u bezprostředních sousedů, v blízkosti nedaleké obce Čečelice, upozornilo občany například vedení městysu Všetaty . A udělalo to všemi možnými způsoby: jak prostřednictvím internetu, tak místním rozhlasem. Lidi varuje, aby omezili vycházky v přírodě – lepší je pěšky neopouštět zástavbu – a zajistili svá domácí zvířata.

Svědkem je zkušený myslivec

Čečelický obecní úřad doplňuje, že medvěd byl spatřen za obcí směrem na Konětopy. „V případě jakýchkoliv poznatků prosíme o nahlášení na telefonní číslo 724 158 797; v jakémkoliv čase,“ vyzývá občany ke kontaktování starosty obce Josefa Zemana (Sokol Čečelice). Ten Deníku řekl, že kdyby se výskyt medvěda potvrdil, znovu by volal na policii i na životní prostřední mělnické radnice, jež prý upozornil hned po nahlášení. Na úřednících a policistech by pak bylo rozhodnutí o tom, jak postupovat dál. Zeman také varoval kolegy starosty z okolí. Hlavní podle něj je, aby lidé věděli, že teď nemají chodit se psem do přírody.

Medvěda na vlastní oči viděl podle jeho slov místní občan v půl osmé ráno, a to z auta u silnice. „Je to zkušený myslivec; ten si nějakého psa s medvědem nespletl,“ vysvětlil starosta, proč je přesvědčen, že se v okolí obce medvěd skutečně toulá. „Já jsem také myslivec, tak jsem hned na to místo jel, abych hledal stopy. Bylo ale umrznuto. Hodinu jsem tam brouzdal – a nic,“ konstatoval.

Stejně dopadla i policie. Mluvčí Pavel Truxa Deníku řekl, že se zástupce samosprávy obrátil na obvodní oddělení, jehož tým společně s myslivci propátral okolí udaného místa. „Nenalezli ani stopu,“ konstatoval.

Poplach není ojedinělý

Před měsícem budila informace o možném výskytu medvěda rozruch v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Pocházela tehdy od myslivců, kteří prostřednictvím facebooku zveřejnili upozornění pro své členy. Uváděli, že severně od dvojměstí, v lokalitě Hlavenec – což je od Čečelic jen pár kilometrů – měl být spatřen medvěd hnědý. S tím, že zdroj této informace je důvěryhodný, avšak zatím údaj nebyl potvrzen dalším pozorováním. Marné tam bylo i pátrání po stopách či medvědím trusu.

Medvědí poplach se na Praze-východ objevil také loni koncem března. Tehdy budily pozornost zprávy o možném spatření šelmy mezi Mnichovicemi a Strančicemi; u autobusové zastávky Všestary. Na místo bylo vysláno několik hlídek policie, které však nenašly ani stopu.

Přímé nebezpečí lidem nehrozí

V našich podmínkách by setkání v přírodě s medvědem, který i nyní může být aktivní navzdory všeobecné představě, že se volně žijící huňáči v lednu oddávají zimnímu spánku, nemělo pro člověka představovat vážné riziko: šelma kontakt, či dokonce či konflikty s člověkem nevyhledává a spíš by měla tendenci se vytratit. Jiná je však situace v případě zvířat: riziko může hrozit nejen venčeným psům, ale třeba i chovaným ovcím.

Z turistických oblastí v zahraničí jsou však známy případy, že si medvědi na přítomnost lidí zvykli, rádi si hledají potravu v blízkosti jejich obydlí, přičemž se někdy chovají až „drze“ a nenechají se vyrušovat. Zcela zvyklý na kontakt s člověkem pak může být medvěd, který byl dříve chován v zajetí. Že by šlo o právě o takový případ, si však starosta Zeman nemyslí. „Kdyby to byl medvěd, který někomu utekl, nespíš půjde do vsi, kde bude hledat žrádlo,“ míní. „Tenhle ale je, zdá se, plachý.“