Praha /FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ – V pondělí 25. února začíná další gurmánský festival. Je ve znamení vegetariánských jídel a potrvá do 17. března. Do Vegetfestu se zapojilo osm restaurací, až na jednu výjimku, všechny pražské. Tou výjimkou je berounský Sosta Restaurant.

Brambory, luštěniny, ovoce a zelenina. To jsou hlavní suroviny, se kterými se návštěvníci festivalu bez masa setkají.

Pavel Suchánek, ředitel společnosti Alakarte.cz, která festival pořádá, tvrdí, že poptávka po vegetariánských jídlech roste. „Nabídka chutných vegetariánských jídel je ale přitom mizivá. Proto jsme se i letos rozhodli pro tento festival, abychom klientům ukázali rozmanitost bezmasých specialit a zároveň inspirovali šéfkuchaře restaurací," říká Suchánek.

Šéfkuchař jedné ze zúčastněných restaurací Lemon Leaf, která se zaměřuje na thajské speciality, Petr Majer, tvrdí, že: „I ty, kteří dávají přednost masitým pokrmům, může uspokojit zelenina, pokud je správně a chutně připravena. Navíc jsou taková jídla zdravá. V thajské kuchyni, kde je typická rychlá příprava pokrmů především ze zeleniny, výrazných koření a nezvyklých kombinací chutí, si díky rychlosti uchová zelenina všechny vitamíny."

Všechny přihlášené restaurace budou účastníkům festivalu servírovat speciální tříchodové menu bez masa za 290 Kč. Do restaurace na festivalové menu je třeba se objednat prostřednictvím webu www.vegetfest.cz.

Například v restauraci Lemon Leaf nabízejí restovanou zeleninu nažlutém curry s čerstvými houbami Shiitake, kokosovým mlékem, podávané s jasmínovou rýží. V Ambroisie Caffé Restaurant servírují jako hlavní chod dýňové risotto se šalvějí a cuketou, zjemněné lanýžovým olejem a podávané s parmezánem. Costa Praga zase nabídne jako předkrm polévku z jeruzalémských artyčoků s bylinkovou pěnou ochucenou lanýžovým olejem

Seznam zúčastněných restaurací:

Bibita Nuova, Praha 1

Lemon Leaf, Praha 2

Ambroisie, Praha 1

Mlsná kavka, Praha 8

Chateau St. Havel, Praha 4

Costa Praga, Praha 5

Indian Jewel, Praha 1

SOSTA restaurant, Beroun

Festival u nás pálí na půl

I když má polské kořeny, narodil se Marek Pszczolka na Vysočině a nyní je Pražákem. Je zástupce šéfkuchaře v thajské restauraci Lemon Leaf v pražské Myslíkově ulici.

Restaurace Lemon Leaf se zapojila do Vegetfestu, jaké menu nabídnete?

Jako předkrm budeme servírovat Poa ped sed, což jsou studené rýžové závitky se zeleninou a arašídovo-kokosovou omáčkou. Hlavním chodem bude Phak phed het home – tedy restovaná zelenina na žlutém curry s čerstvými houbami Shiitake, kokosovým mlékem, podávané s BIO thajskou jasmínovou rýží. Jako dezert jsme zvolili Wan-khao see dam, tedy sladkou černou lepivou rýži se zralým thajským mangem podávanou s jahodovou a kokosovou omáčkou.

Thajská kuchyň se vyznačuje svoji pálivostí. Budou pokrmy Vegetfestu mít tak náležitý říz?

Určitou pálivost budou mít, ale mohu vás ubezpečit, že budou o polovinu méně pálivější, než by byla v Thajsku.

Co v restauraci Lemon Leaf je nejoblíbenějším jídlem?

Hodně letí smažené thajské nudle s hovězím masem, kuřecím masem, nebo zeleninou. Oblíbená jsou jídla s houbami Shiitake a také krevety.

Co vás na thajské kuchyní přitahuje?

Různorodost a čerstvost surovin z Thajska a také rychlost přípravy jídla.

Vegetarián? Pro mnohé exot

Hudební publicistka, osmadvacetiletá Iva Marešová z Prahy, nejí maso tři roky. Od té doby je vegetariánkou. Jednoho dne ji došlo, že maso už nechce na talíři ani vidět. „Moje skoncování s masem nemělo žádné zdravotní myšlenky. Začala jsem totiž přemýšlet o věcech, o kterých jsem do té doby nepřemýšlela. Tedy co je to za maso, které mám na talíři a jak se tam dostalo? A to byl pro mne impulz ke změně stravy," říká Iva.

Rozhodnutí to bylo doslova ze dne na den. Říká, že podobná rozhodnutí bývají dílem okamžiku. „Tady nebylo o čem přemýšlet."

Mladé ženě, která sportuje, hraje squash, se na vegetariánství, kromě toho, že nemusí myslet na minulost masa na talíři, líbí pestrost stravy. „Mám ráda v mnoha úpravách seitan, sóju a tofu, především to uzené. Když dohlížíte na dostatek bílkovin, nejsou problémy. A člověk se cítí daleko lehčeji."

Iva Marešová míní, že pro vegetariána nejsou české restaurace příliš pestré. Vybrat si ale lze. „Smažák, květák, salát, těstoviny. To je základ, ale lepší se to," říká a dodává, že se občas cítí v restauraci jako exot. „Neustále potkávám nové lidi a ti si pochopitelně všimnou, že nejím maso. Tak se u oběda zeptají. Setkávám se s mnoha lidmi, kteří mají podobný názor, jen prostě nechtějí o to maso přijít, takže ho jedí. Mnoho lidí nás ale bere jako exota, 96 procent Čechů jí maso, tedy jste jako vegetarián pro ně divný, jiný. Mnoho lidí to prostě nebere a nechová se dobře," dodává Iva Marešová, která má ve svém vegetariánském životě podporu v příteli, který je také vegetariánem.

Vegetariánem hned? Raději ne

Ondřej Diviš není vegetariánem, sportuje. Sportem, tedy pohybem, se živí. Jako osobní trenér se specializuje na prevenci a zmírnění bolestí zad, na zpevnění a vytvarování postavy a na nárůst svalové síly a objemu. A také působí jako trenér fitness. O zdravé stravě ví dost.

Proč vegetariánská strava?

Bezesporu ze zdravotních důvodů. Tím, že se nekonzumují žádné živočišné tuky, není problém s vysokým cholesterolem, vysokým krevním tlakem ani obezitou.

A jaká jsou rizika vegetariánské stravy?

Mohou vzniknout problémy v souvislosti s nedostatkem minerálních látek jako je železo, vápník, zinek, jód, ale i s nedostatkem vitamínů B2, B12, A, D.

Je vhodné začít s vegetariánstvím ze dne na den?

Určitě raději ne. Musíte se na to připravit. Tím, že vyřadíte z jídelníčku maso, vyřadíte určitý příjem živin. Je důležité si proto nastudovat, jaké živiny je třeba, při absencí masa, konzumovat. Pokud se stanete vegetariánem, ale nejste ten striktní typ a dovolíte si konzumovat například mléko, mléčné výrobky a vejce, tak potřebné živiny dostanete do těla těmito produkty.

Co je…

…vegetariánství – je způsob stravování, kdy člověk nejí některé živočišné produkty, zejména maso. Vegetariáni nejí jatečné produkty, tedy nic, kvůli čemu bývá zvíře zabíjeno.