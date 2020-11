Stalo se tak v parku před krajským úřadem na pražském Smíchově, kam lídři STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pozvali novináře s ohledem na koronavirovou situaci: aby se kameramani a fotografové netlačili ve vnitřních prostorách. Nová koalice si vystačila s malým pultíkem postaveným na pěšince. Postupně se u něj vedle Peckové vystřídali při podpisu koaliční smlouvy Martin Kupka (ODS), Jiří Snížek (Piráti) a Jan Jakob (TOP 09; zastupující koalici Spojenců pro Středočeský kraj).

Návod pro vstup kraje do 21. století

„Mám zásadu, že všechno důležité by se mělo vejít na jednu stranu,“ připomněla Pecková. To tentokrát nevyšlo. Koaliční smlouva je třináctistránková; programové prohlášení budoucí rady kraje má dokonce 16 stran. Zato si všichni lídři pochvalují obsah s tím, že do obou dokumentů se dostalo vše podstatné: návod, jak dosáhnout toho, aby se Středočechům žilo lépe – a zároveň tam není nic, o čem by bylo předem jasné, že nepůjde splnit. Z čehož třeba Snížek mimo jiné vypíchl spravedlivý přístup kraje ke všem 1144 středočeským obcím a městům. „Společně posuneme Středočeský kraj do 21. století,“ prohlásil Jakob.

Trochu překvapením byla Kupkova slova, že on bude pracovat na takzvaném neuvolněném postu; krajské angažmá tedy nebude jeho hlavním zaměstnáním. Počítá se s ním na post statutárního zástupce hejtmanky a v radě kraje má mít na starosti silniční infrastrukturu. Nadále hodlá zůstat poslancem – a mimo jiné je rovněž neuvolněným starostou obce Líbeznice na Praze-východ. Na neuvolněné posty s větším zapojením spolupracovníků ve svých bydlištích pak doma hodlají přejít Pecková i Jakob, budoucí radní kraje pro kulturu, památky a cestoví ruch. Ti nyní na plný úvazek starostují v Mnichovicích na Praze-východ a v Roztokách na Praze-západ.

Střídání stráží den před svátkem

Výměna vedení kraje, kdy se nový tým ujme moci a ANO odejde do opozice, se chystá na jednání zastupitelů, jež se v budově krajského úřadu uskuteční v pondělí 16. listopadu od 10 hodin. Nynější hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) je poté, co krajský soud rozhodl o dvojici volebních stížností, svolala na nejbližší možný termín; den před státním svátkem. Volbu nové hejtmanky, radních i předsedů výborů a jejich členů budou zájemci moci sledovat i prostřednictvím videopřenosu na webu krajského úřadu.

Jednou z hlavních postav se může stát i Jaroslava Pokorná Jermanová. Tu totiž hnutí ANO nominovalo na předsednický post v kontrolním výboru, jehož obsazení podle tradice náleží nejsilnější opoziční straně. Piráti už do řad ANO vyslali signál, že by bylo na místě vybrat někoho jiného. Pecková nicméně poznamenala, že volbu ANO nemíní kádrovat a vyzývat ke změně. „Nominace nevypovídá nic o nás, ale o nich,“ poznamenala. S dodatkem, že samotná opozice musí zvážit, kdo při hlasování zastupitelů, z nichž každý bude hlasovat „podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“, má šanci získat důvěru. Opoziční ANO bude mít v krajském zastupitelstvu 15 hlasů, nová koalice 50.

Už nyní se budoucí představitelé kraje chystají na nové úkoly. Pecková se především seznamuje s krizovým managementem, aby mohla plynule převzít otěže boje s koronavirem. Počítá s tím, že až se ujme moci, začne mimo jiné „rozpouštět“ krajský sklad rezerv ochranných pomůcek. Co nejdřív se také chce věnovat agendě poskytování informací kraje podle zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím – a mimo jiné stáhnout správní žalobu, jíž kraj napadl rozhodnutí ministerstva vnitra určující, že má webu SeznamZprávy poskytnout údaje o odměnách některých úředníků.

STAN a Piráti také chtějí zastavit a dále řešit nákupy defibrilátorových sad obsahující i některými experty kritizované vyvíječe kyslíku. Ty se pořizují pro školy i další příspěvkové organizace kraje. Stejně jako je cílem prověřit další sporné zakázky (včetně vymáhání případně prokázané škody). Přesto Pecková zdůrazňuje: „Nechceme se rochnit v minulosti, ale hledět do budoucna.“ Jednou z prvních výzev je také „rozchodit“ elektronickou verzi úřední desky před budovou krajského úřadu, prý docela drahou, která má mít dotykovou obrazovku – nicméně nyní pouze svítí a nefunguje.

A růžové holínky, ve kterých Pecková v únoru zahajovala předvolební kampaň s tím, že je bude potřebovat, až bude na kraji vyklízet to, co zbylo po předchůdcích? Ty má prý doma stále. A chystá se je i použít, byť jinak, než původně ohlašovala. „Přijdu v nich, jakmile zaprší,“ řekla Deníku, přičemž pokynula ke vstupu do budovy hejtmanství.

Zastoupení v budoucí radě kraje



* STAN:

- Hejtmanka (Petra Pecková)

- Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací (Věslav Michalik)

- Radní pro oblast veřejné dopravy (Petr Borecký)

- Radní pro oblast vzdělávání a sportu (Milan Vácha)



* ODS:

- Náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy a statutární zástupce (Martin Kupka)

- Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek (Libor Lesák)

- Radní pro oblast zdravotnictví (Pavel Pavlík)

- Radní pro oblast sociálních věcí (Martin Hrabánek)



* Piráti:

- Náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování (Jiří Snížek)

- Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství (Jana Skopalíková)



* Spojenci:

- Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch (Jan Jakob)

Budoucí poradní orgány zastupitelstva a rady kraje

- Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch (15 členů)

- Výbor pro dopravu (15 členů)

- Výbor finanční (15 členů)

- Výbor pro regionální rozvoj (15 členů)

- Výbor kontrolní (15 členů; jediný výbor s převahou zástupců opozice – včetně obsazení postu placeného předsedy)

- Výbor pro tělovýchovu a sport (15 členů)

- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (15 členů)

- Výbor pro sociální věci (15 členů)

- Výbor pro zdravotnictví (15 členů)

- Výbor pro životní prostředí a zemědělství (15 členů)

- Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj (15 členů)

- Komise pro bezpečnost a IZS (9 členů)

- Komise pro majetek (9 členů)

- Komise pro spolupráci s obcemi a městy (9 členů)



Zdroj: Eva Maříková, krajská tajemnice STAN