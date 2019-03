Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Ocenění pro školy, kde o ekologické výchově nejen mluví, ale dělají pro ni víc, než by museli, se v úterý rozdávala na krajském úřadu. V rámci setkání koordinátorů environmentální výchovy z mateřských, základních i středních škol došlo také na předávání certifikátů Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje. Toto ocenění těch nejaktivnějších má platnost po následující tři roky.

Cestu k získání certifikátů otevírá školám soutěž, již kraj vyhlašuje vždy na jaře. Loni se jich přihlásilo celkem 46. O svých aktivitách informovaly během podzimu vyplněním dotazníku. „Školy ucházející se o certifikát se věnují nejen třídění odpadů, na což se představy lidí o environmentální výchově nejčastěji zplošťují,“ upozornila vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství krajského úřadu Věra Chobotová. „Kromě toho udržují povědomí o lidových tradicích a zvycích, připomínají si významné dny jako je Den Země, spolupracují s ekocentry, vytvářejí partnerství se školami z jiných regionů nebo ze zahraničí, sledují ekostopy, pořádají výstavy, jezdí na výlety do chráněných krajinných oblastí, do zoologických zahrad nebo do čistíren odpadních vod či elektráren,“ připomněla Chobotová, co všechno ekovýchova může zahrnovat.