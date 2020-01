Potíže se nevyhnuly jak rychlíkovým linkám R16, R20 a R49, tak osobním vlakům na linkách S1, S2, S22, S4, S7 i S9. Pokud se jednalo pouze o zpoždění mezi 15 minutami a půlhodinou, mohli si cestující ještě gratulovat. Vyskytla se i delší zpoždění – až 90minutová, tedy půl druhé hodiny – a některé vlaky nepřijely vůbec. Včetně těch, které lidé využívají k pravidelnému cestování do metropole: třeba z Řevnic do Prahy.

Ve větší míře však výpadky postihly plány pasažérů majících namířeno směrem od hlavního města dále do kraje. Ranní spoj z Masarykova nádraží na Ústí nad Labem nevyjel vůbec. Další vlaky byly přinejmenším v části trasy takzvaně odřeknuty kvůli eliminaci zpoždění: například na berounské trati z Prahy do Karlštejna či z Řevnic do Berouna. Výpadek měly i vlaky na trase z Nymburka do Kolína, z Velimi do Kolína či osobák, který měl jet z Prahy do Benešova.

Souvislost s porouchaným trolejovým vedením pak neměly ranní problémy na lince S76 mezi Lochovicemi / Litní a Zadní Třebaní. Ani s ním souviset nemohly, když tam jezdí motorák. V tomto případě byla na vině závada železničního vozidla, které se porouchalo 13 minut po šesté ranní.