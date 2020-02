„Do oprav středočeských silnic sice směřují již několik let obrovské peníze, ale jejich stav tomu vůbec neodpovídá,“ prohlásil muž, který v souvislosti se zakázkami krajských silničářů zmiňoval už v roce 2017 „minimálně nehospodárnosti v řádu stamilionů“ – a od té doby jen přitvrzuje: nyní hovoří o „podvodech“ a „miliardové škodě“. Jím podané trestní oznámení se stalo podnětem k rozsáhlému policejnímu stření, kvůli němuž sídlo krajské správy silnic nedávno navštívili i detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Pánek tvrdí, že, ze strany vedení kraje téměř postrádá prověřování hospodaření správy silnic. „Miliardy se zde utrácí bez jakékoli kontroly,“ prohlásil, přičemž připomněl svá dřívější tvrzení ke konkrétním zakázkám doložená i znaleckými posudky – jež následně odmítl ředitel silničářů Zdeněk Dvořák a předložil vlastní znalecká vyjádření. Opoziční kritik však nadále trvá na svém: dochází k manipulacím se zakázkami, opravy jsou prováděny lajdácky – a dokonce se stalo, že práce byly vyfakturovány, avšak nikoli provedeny.

Prostřednictvím svého právního zástupce Tomáše Sokola vyzval k uveřejnění omluvy v nedávno obnovené krajské tiskovině Středočech za článek publikovaný pod názvem Posudky dokazují, že některá média šíří lži krajského zastupitele Pánka. Za potvrzení svých závěrů považuje i 300tisícovou pokutu, již nedávno za účelové dělní zakázek vyměřil KSÚS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; správa silnic se proti ní chce bránit správní žalobou.

Jestliže ho hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a radní pro oblast dopravy František Petrtýl (oba ANO) ujistili, že KSÚS je nejkontrolovanější příspěvkovou organizací kraje, jen mávne rukou: „Ve světle těchto tvrzení bych se měl s hrůzou obávat, jak asi potom hospodaří ty méně kontrolované, kterých je dalších 270.“

Připomíná, že KSÚS je výjimečná tím, jakých částek dosahují její zakázky. „Každý rok posílá středočeské zastupitelstvo do KSÚS, kromě základního rozpočtu dvou miliard, další stamiliony korun s nejasným využitím a nulovou možností kontroly, jak se s těmito penězi hospodaří. Do KSÚS ale směřují ještě další stamiliony například z ministerstva dopravy či ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkem tak KSÚS hospodaří s 5,5 miliardy korun ročně,“ prohlásil.

V těchto souvislostech se ohrazuje proti záměru odhlasovanému na zasedání krajských zastupitelů koncem ledna, aby si kraj vzal u Evropské investiční banky úvěr, z něhož by do KSÚS zamířily další miliardy. „Kdyby to znamenalo, že se zlepší stav středočeských silnic, byl bych jednoznačně pro. V kontextu s předchozími informacemi s tím nemohu souhlasit, protože to spíš vypadá, že si jen někteří lidé, zapojení do těchto podvodů, chtějí zvýšit svůj osobní životní standard,“ prohlásil Pánek. „A my ostatní budeme díky tomu jezdit další roky po strašlivých, křivých silnicích plných děr. A s tím se nechci smířit,“ doplnil.

Zatímco v minulosti se zdálo, že v roli kritika je spíše osamocen i v rámci poslaneckého klubu ODS, nyní situace vypadá jinak. „Katastrofický stav silniční sítě je jeden z největších problémů regionu s přímým dopadem na každodenní život lidí. Místo řešení spěje krajská správa silnic pod vedením ANO k rozkladu,“ zveřejnil jménem klubu Martin Kupka. S tím, že klub ODS chce znát podrobnosti k zásahu policie v sídle KSÚS a o opatřeních, jež do budoucna zabrání dalším pokutám za zadávání zakázek a zajistí náležitou kvalitu oprav silnic.

„Odpovědi jsou pro nás důležité i v souvislosti se záměrem přijmout úvěr ve výši šesti miliard korun, ze kterého má jít 75 procent do komunikací prostřednictvím KSÚS,“ zdůraznil předseda klubu krajských zastupitelů za ODS Tomáš Havlíček. „Požádáme také o schůzku předsedů všech politických klubů s radním pro dopravu, abychom získali informace o aktuální situaci a urychlili nezbytné změny,“ konstatoval.

Aktuální rozruch kolem zakázek KSÚS je jedním z témat, k nimž by se hejtmanka Jermanové měla vyjádřit na pondělní tiskové konferenci. Lze očekávat, že připomene i to, co v rámci polemiky sdělila starostovi Kolína Michaelu Kašparovi (Změna pro Kolín) a zveřejnila i na svém facebooku s výzvou, aby nikdo nedělal účet bez hostinského. Připomíná, že na policejním zásahu na KSÚS není nic divného, jestliže Pánek veřejně prohlašuje, že na vedení této příspěvkové organizace i na vedení kraje podal trestní oznámení. „Je tedy logické, že Policie ČR provádí úkony, které s tím souvisí, že dělá svoji práci. I pro vedení kraje je dobré, že se podezření prezentovaná politiky ODS a STAN prošetří,“ uvedla.

V souvislosti s pokutou od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyzývá, aby všichni vyčkali na výsledek rozkládací žaloby. „Tento podnět opět vychází z toho, co pan Pánek šíří. Jím napadaný postup má své logické opodstatnění,“ uvedla hejtmanka.

„Navíc byly zakázky napadené tímto krajským zastupitelem administrovány v době, kdy byli ve vedení kraje radní za hnutí STAN i ODS,“ zdůraznila hejtmanka. Připomněla rovněž, že byl proveden audit, s jehož výsledky byli seznámeni členové kontrolního i finančního výboru krajského zastupitelstva, kde má své zástupce i dnešní opozice. „Auditor neshledal na postupu administrace nic nezákonného,“ zdůraznila hejtmanka.