Jistých úprav doznala doba provozu středočeských informačních linek k takzvanému koronaviru, vyvolávajícímu onemocnění označované jako Covid-19. Vyplývá to z pátečních informací krajského úřadu.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Na kombinaci dvou linek mají občané nyní možnost každý den po dobu 12 hodin: od sedmé ranní do devatenácté večer.

Nejaktuálnější informace sdělují, že infolinka s telefonním číslem 771 137 070 je v provozu v pracovních dnech od 9.00 do 19.00, o víkendech pak o dvě hodiny déle – od 7.00 do 19.00. Pouze během pracovních dnů po ránu funguje také linka 736 521 357, a to od pondělí do pátku v době 7.00 – 9.00. Pracovnice hygienická stanice, které je obsluhují, upozorňují, že obě linky jsou určeny k hlasovým hovorům – nikoli tedy k zasílání SMS zpráv.

V pracovních dnech a běžné pracovní době hygienici doporučují obracet se raději na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť Krajské hygienické stanice Středočeského kraje; jejich přehled lze najít na webu středočeské hygieny (khsstc.cz). Přímo na přehled kontaktních údajů zavede například odkaz bit.ly/2TMbt8n. Pracovní doba je v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek začíná rovněž v 8.00, avšak končí již v 15.00. Využití této možnosti nabízí šanci dovolat se dříve – a uleví přetížené infolince. Hygienici také upozorňují, že i na územní pracoviště je třeba výhradně telefonovat – nikoli chodit osobně.

Krajský úřad dále připomíná doporučení, které ministerstvo zdravotnictví vydalo pro lidi přijíždějící z Itálie, případně dalších rizikových oblastí. Zveřejněna jsou na webu ministerstva; přímým odkazem je například bit.ly/2TWifZp.