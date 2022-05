Nejde však o „doučování“ pro školáky nebo studenty. Hlásit se mohou zájemci od 18 let výš, a to s nulovou nebo minimální znalostí češtiny. Počítá se s tím, že pomáhat jim proniknout do tajů naší řeči by měli převážně češtináři – pochopitelně s výukou češtiny jako cizího jazyka. Jde především o to vytvořit základ, na němž bude možné stavět – a získané dovednosti dále rozvíjet. Kurz má totiž určený omezený rozsah: čtyři týdny s celkem 24 hodinami výuky. Na možnostech školy a jejích týmů pak závisí, v jakém rozložení se rozhodnou lekce uprchlíkům nabídnout: zda to bude třikrát v týdnu po dvou hodinách, anebo dvakrát týdně po třech.

Hostivická škola zvolila variantu 3x2: v pondělí a ve středu vždy od 13 hodin do 14.30 a v pátek mezi 11.30 a 13.00. V Mladé Boleslavi šli cestou opačnou: pro „kурси чеської мови для биженцiв з Украиини 18+“ určili pondělky a středy vždy mezi 14.00 a 16.30. A třeba v Nymburce vypsali kurzy s plánovaným zahájením v pondělí 30. května na tři dny přímo po sobě jdoucí: v pondělí, v úterý a ve středu vždy od 12.30 do 14.00. V každém městě je to tedy úplně jinak; bližší informace nabídnou zájemcům webové stránky jednotlivých škol. Hodinou není míněno 60 minut, ale 45minutová hodina vyučovací.

Školy vybrané pro kurzy češtiny:

- Benešov: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Mendelova 131

- Beroun: Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824

- Kladno: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, náměstí Edvarda Beneše 2353

- Kolín: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Heverova 191

- Kutná Hora: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Masarykova 197

- Mělník: Střední průmyslová škola stavební, Českobratrská 386

- Mladá Boleslav: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, třída T. G. Masaryka 14

- Nymburk: Gymnázium Bohumila Hrabala, Komenského 779

- Praha-východ: Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668

- Praha-západ: Gymnázium Hostivice, Komenského 141

- Příbram: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Jiráskovy sady 113

- Rakovník: Gymnázium Zikmunda Wintra, Žižkovo náměstí 186



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje