Kuřivo za deset tisíc někdo pořídil za pět prstů

Vrané nad Vltavou – Spíše na kšeft než pro vlastní pokouření zřejmě potřeboval tabákové výrobky zloděj, který se vloupal do trafiky ve Vraném nad Vltavou na Praze-západ. Do provozovny v Nádražní ulici vnikl někdy v době od úterního odpoledne do noci na středu; na vypáčené vstupní dveře se přišlo v půl čtvrté ráno.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Kořistí se staly kartony cigaret, doutníky, samostatný tabák i zapalovače. Okolnosti krádeže se snaží objasnit příslušníci obvodního oddělení z Jílového u Prahy, informovala ve čtvrtek policistka Jana Dětská. Způsobená škoda byla podle jejích slov vyčíslena na 10 400 Kč.

Autor: Milan Holakovský