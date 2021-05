Tohle načasování nebylo náhodné. Od chvíle, kdy se po kosmonautovi Vladimíru Remkovi stal druhým českým astronautem právě Krteček, uplynulo v neděli deset let. Připomíná to Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, který sídlí na hvězdárně v Ondřejově.

Ostatně stejně jako Česká astronomická společnost; dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků i amatérských zájemců o astronomii. A Krtek dokázal k povzbuzení zájmu o tento obor udělat možná víc, než ty sebefantastičtější vědecké výpočty.

Připomenutí den po dni

Do oblak vystřelil svou postavičku už výtvarník Zdeněk Miler v roce 1965 v rámci animovaného snímku Krtek a raketa – legendární figurka se však dostala i do skutečného vesmíru v opravdovém kosmickém plavidle. Dokonce dvakrát! Poprvé to bylo v pondělí 16. května 2011, kdy ji americký astronaut s českými příbuznými Andrew Feustel vzal s sebou „do práce“.

„Na palubě raketoplánu Endeavour STS-134, který odstartoval z Kennedyho kosmického střediska na Floridě, a na Mezinárodní vesmírné stanici ISS spolu prožili úžasných 16 dnů. Zpátky na Zemi se vrátili ve středu 1. června 2011,“ připomněl Suchan.

Astronomové na tuto událost vzpomínají v rámci vzdělávacího programu Do kosmu s Krtkem. Pěkně den po dni; prostřednictvím on-line kampaně na facebookových stránkách programu Do kosmu s Krtkem či na twitteru. Souhrnně je pak lze najít na internetové adrese www.krtek2018.cz.

Byl to podnět manželky

„Za vším hledej ženu,“ uvedl Halousek k tomu, jak se zrodil nápad vypravit Krtečka do vesmíru. S podnětem, že by si Feustel mohl vzít s sebou do vesmíru do vesmíru něco českého, přišla už v roce 2008 jeho manželka Indira. „Ta má českou maminku, nyní žijící v Kanadě, ale pocházející z jihomoravského Znojma,“ upřesnil předseda astronautické sekce.

Astronaut své paní vyhověl – a už při prvním letu na oběžnou dráhu Země v roce 2009 měl s sebou v kabině raketoplánu Atlantis Písně kosmické; básnickou sbírku od Jana Nerudy. „A při jeho druhém a třetím startu to byl právě náš plyšový Krteček. S letem Krtka do vesmíru vznikl i vzdělávací projekt Do kosmu s Krtkem, v němž pohádková postavička Krtka astronauta ukazuje dětem taje a krásy kosmonautiky a vesmíru – a propojuje tak dětský pohádkový svět se světem složitých vesmírných technologií,“ konstatoval.

Inspirací se stal právě kreslený film z roku 1965. Když však o 46 let později putoval Krtek do vesmíru doopravdy, byla to hotová věda. Devatenáct centimetrů vysoká figurka byla pro let na palubě raketoplánu Endeavour k Mezinárodní vesmírné stanici ISS vyráběna speciálně. Tak, aby splňovala velmi přísné bezpečnostní podmínky kosmické agentury NASA.

„Byla lehčí než běžná figurka – a ušita z nehořlavých materiálů. Figurka na sobě měla i pásek suchého zipu, aby Krtek astronaut mohl být na stanici ve stavu beztíže bezpečně přichycen, neodletěl a neztratil se,“ shrnul Halousek vesmírné úpravy pro první misi.

Vlastně to ale není celá pravda. Ve skutečnosti tehdy měl Feustel s sebou ve vesmíru Krtečky dva: ještě malou figurku s modro-žlutou čepicí. Bylo velikým překvapením, když ji ukázal po svém návratu, kdy přicestoval do České republiky – a Zdeňka Milera přijel navštívit do sanatoria v Nové Vsi pod Pleší. Právě jemu ji tehdy daroval.

Podruhé Krteček cestoval do vesmíru o sedm let později – tentokrát jako pasažér ruské lodi Sojuz MS-08 – nešlo ale o stejnou figurku. Krtkem, který odstartoval do vesmíru ve středu 21. března 2018, byl deseticentimetrový Krteček-syn; tak ho osobně pojmenoval astronaut Feustel. „V kosmu tentokrát prožil 196 dnů a 18 hodin a naši planetu přitom obletěl 3152krát. Přistál spolu se svými třemi lidskými kolegy ve stepi v Kazachstánu ve čtvrtek 4. října 2018.

Neruda neletěl náhodnou

Krtek astronaut z roku 2011 je v České republice – přičemž Halousek upozornil, že bývá ukazován na besedách a přednáškách věnovaných kosmonautice, astronomii i moderní vědě a technice. Setkat se s ním takto mohou děti z mateřských škol, ale i středoškoláci.

Postavička poloviční velikosti z roku 2018 zůstává s rodinou Feustelových ve Spojených státech amerických. „Na římse krbu jejich domu v texaském Houstonu jim připomíná, že v České republice mají spoustu obdivovatelů a přátel,“ poznamenal předseda astronautické sekce.

A kde skončila sbírka Nerudových básní, která zažila stav beztíže už v roce 2009? Tu si mohou zájemci prohlédnout nejsnadněji. Dnes je vystavena na hvězdárně v Ondřejově; v tamějším Muzeu Vojtěcha Šafaříka v areálu Astronomického ústavu AV ČR.

„Právě zde byly Písně kosmické vybrány jako český symbol pro let do vesmíru v roce 2009 v raketoplánu Atlantis, protože Jan Neruda je spojen se zakladatelem ondřejovské hvězdárny,“ odkázal Halousek na fakt, že básník a spisovatel byl kmotrem Jana Friče, po zánětu slepého střeva předčasně zesnulého bratra (a společníka v podnikání i v zájmu o astronomickou fotografii) Josefa Friče, jenž pak skutečně naplnil společný sen o vybudování ondřejovské hvězdárny.

„Ostatně citaci z Písní kosmických, věčnou otázku "Jsou-li tam žáby taky?", najdeme na budově pracovny zakladatele hvězdárny,“ poznamenal Halousek.

Vesmírná cesta Krtka v roce 2011



* Mise raketoplánu Endeavour STS-134 - start 16. května 2011, přistání 1. června 2011, délka mise 15 dnů 17 hodin 38 minut, proletěná vzdálenost 10 477 185 km.



* Posádka: Mark E. Kelly (USA, 4. start do vesmíru) – velitel, Gregory H. Johnson (USA, 2) – pilot, Andrew J. Feustel (USA, 2) – letový specialista, Michael Fincke (USA, 3) – letový specialista, Gregory Chamitoff (USA, 2) – letový specialista, Roberto Vittori (ESA/Italie, 3) – letový specialista. A Krtek-astronaut (Česká republika, 1) – maskot mise.



* Průběh mise:

- Den 1: pondělí 16. 5. 2011 – start ve 14:56:28 SELČ (Kennedy Space Center, Florida, USA, rampa LC-39A)

- Den 2: úterý 17. 5. 2011 – přelet k ISS, kontrola a skenování povrchu raketoplánu

- Den 3: středa 18. 5. 2011 – přílet k ISS ve 12:14 SELČ, dokovací port PMA-2, modul Harmony

- Den 4: čtvrtek 19. 5. 2011 – vyzvednutí a usazení spektrometru AMS-02 na nosník S3

- Den 5: pátek 20. 5. 2011 – výstup do kosmu (EVA-1): A. Feustel (4. výstup), G. Chamitoff (1), délka 6:19 hodiny

- Den 6: sobota 21. 5. 2011 – inspekce tepelné ochrany raketoplánu, rozhovor s papežem Benediktem XVI.

- Den 7: neděle 22. 5. 2011 – výstup EVA-2: A. Feustel (5), M. Fincke (7), délka 8:07 hodiny

- Den 8: pondělí 23. 5. 2011 – příprava na odlet posádky Sojuz TMA-20 (Kondraťjev, Nespoli, Colemanová)

- Den 9: úterý 24. 5. 2011 – drobné opravy vnitřního vybavení ISS, osobní volno

- Den 10: středa 25. 5. 2011 – výstup EVA-3: A. Feustel (6), M. Fincke (8), délka 6:54 hodiny

- Den 11: čtvrtek 26. 5. 2011 – kontrola tepelné ochrany raketoplánu, do ČR dorazila první fotografie Krtečka

- Den 12: pátek 27. 5. 2011 – výstup EVA-4: M. Fincke (9), G. Chamitoff (2), délka 7:24 hodiny

- Den 13: sobota 28. 5. 2011 – oprava zařízení pro odstranění CO2 uvnitř ISS, úklid a ukládání nákladu

- Den 14: neděle 29. 5. 2011 – zvýšení dráhy stanice cca o 1 km, návrat do raketoplánu, uzavření v 13:25 SELČ

- Den 15: pondělí 30. 5. 2011 – odpojení raketoplánu Endeavour od ISS v 5:55 SELČ, oblet stanice, testování

- Den 16: úterý 31. 5. 2011 – kontrolní testy všech systémů raketoplánu Endeavour, úklid kabiny před přistáním

- Den 17: středa 1. 6. 2011 – přistání na ranveji v Kennedyho vesmírném centru v 8:34:51 SELČ



* Milníky mise: 165. vesmírný let NASA s posádkou, 134. mise raketoplánu celkově, 25. start stroje Endeavour, 36. mise raketoplánu k ISS, první papežské požehnání astronautům ve vesmíru.



Více na www.halousek.eu/krtek/