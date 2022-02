Zážitek s poznáním i pochutnáním

Návštěvnické lahůdky a konkrétní akce, které se chystají pro hlavní sezonu, míní vedení památkového ústavu a správci jednotlivých objektů blíže představit až před jejím začátkem. I když si část plánů schovávají jako překvapení, něco už teď prozradí webové stránky jednotlivých objektů.

Třeba Karlštejn nabídne nejen mimořádné večerní prohlídky hradních kaplí včetně interiéru kaple sv. Kateřiny a presbyteria kaple sv. Kříže, ale také návštěvu hradu jako nedobytné pevnosti – tedy bez návštěvnického ruchu, jen v malé skupince, a tudíž s atmosférou, jak ji za svých pobytů mohl vnímat Karel IV. Dokonce se chystá i „kafe s kastelánem“, kdy malým skupinkám návštěvníků představí hrad a jeho zákoutí osobně kastelán Lukáš Kunst. Během prohlídky i posezení u občerstvení, což se dohromady protáhne na tři hodiny, si s ním lze povídat o čemkoli, co návštěvníky zajímá: o návštěvnickém provozu, nepřístupných prostorách, jižním parkánu, stavebních úpravách v minulosti, aktuální stavební obnově… Ceny vstupenek odpovídají exkluzivitě: účast na těchto programech stojí od jedenácti stovek do tří tisíc. Třeba na Konopišti chtějí pokračovat v tradici odpoledních čajů spojených s luxusními zákusky. To vyjde na 3360 Kč pro skupinu o maximálně šesti členech.

Na řadě státních památek pokračuje stavební ruch související s obnovou i modernizacemi. Zrovna na Karlštejně loni využili koronavirových omezení k tomu, že se v období bez návštěvnického provozu zvládli vypořádat s pracemi, které by návštěvníky jinak obtěžovaly hlukem, prašností nebo dopravou. Průběžně se pracuje třeba i na hradě Krakovec, kde si kastelán Jiří Sobek pochvaluje dřívější spolupráci s věznicemi v Drahonicích a Oráčově. Chce pokračovat. Některé odsouzené by rád využil na fyzicky náročnější práce, vězeňkyně by opět pomáhaly v kuchyni místní hospody – a znovu počítá i s průvodkyní z jejich řad.

Dospělí dráž, mládež levněji

Na výši vstupného se letos podepíše prudký nárůst cen energií i dalších nákladů spojených s provozem. Bude se zdražovat – přičemž Národní památkový ústav počítá se zvýšením v průměru o 30 korun; zhruba o 15 procent. „I tak výnosy ze vstupného nepokryjí všechny zvýšené náklady; přibližně jen třetinu,“ připomněl Pospíšil. Zdůraznil současně, že v případě dětí a mládeže do 18 let naopak pokračuje zlevňování: už loni byla stanovena poloviční sleva, letos se vstupné pro tuto kategorii dále snižuje na 40 procent základního vstupného. Památky se tak podle Pospíšilových slov pro nejmladší návštěvníky stanou přístupnější.

Novinky čerstvé – i ty chystané



Zámek Veltrusy:

- Obnovená hlavní budova otevřela loni v červenci dva nové návštěvnické okruhy s interiéry připomínajícími zlaté časy zámku za vlády císařovny Marie Terezie; nahlédnout je možné i do rodinného života rodu Chotků v polovině 19. století.

- Hlavní zámecká budova prošla generální rekonstrukcí a rozsáhlou restaurátorskou obnovou včetně odstranění škod po povodni v roce 2002. V bývalém špejcharu vzniklo Laboratorium památkové péče představující postupy obnovy památky.



Zámek Březnice:

- Zámek loni v říjnu rozšířil návštěvnické okruhy o novou expozici „Renesance na dotek“ zaměřenou na unikátní cyklus renesanční grafiky Kolovratská svatba z roku 1580.

- Návštěvníkům představuje období renesance na zámku i řada audiovizuálních a interaktivních modulů.



Hrad Karlštejn:

- Pokračuje obnova vybraných částí památky v rámci projektu v celkové hodnotě 150 milionů korun, který je částečně hrazen z prostředků EU. Dokončen má být do konce letošního roku. Návštěvnický provoz není narušen.

- V rámci rekonstrukce se připravuje nové návštěvnické centrum s moderními pokladnami, toaletami a občerstvením. Původní WC nahradí víceúčelový sál. Ve sklepě budovy purkrabství mají vzniknout expozice představující místní vinařství a stavební vývoj hradu.



Zámek Konopiště:

- Pokračují opravy střech věží zámku a dalších vybraných budov, což zahájila oprava střechy Velké věže již v roce 2016.

- S dokončením obnovy, jež se zaměřuje jak na krytinu, tak na revizi krovových konstrukcí včetně ochrany před škůdci a houbami, se počítá do konce letošního roku.



Zámek Žleby:

- Na nádvoří dolního zámku pokračuje přestavba návštěvnického centra.

- Vzniká zde moderní zázemí pro návštěvníky zahrnující občerstvení s novými veřejnými toaletami.



Hrad Krakovec:

- Na zřícenině se připravují práce na zpřístupnění bývalé kaple; projekt už je hotový.

- Možná by se pracovat mohlo začít ještě letos – vše ale teprve ukáže další vývoj.



Zdroj: Národní památkový ústav