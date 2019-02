Samozřejmě s možností ochutnávky – vždyť láska k pivu prochází žaludkem víc, než kterákoli jiná. Někde se připojují i nabídky ubytování s gastronomickými zážitky, nechybí však třeba ani relax v podobě pivních lázní. Čili – rozhodně nejde jen o pobídku k „pánské jízdě“.

„Ve středních Čechách se oblibě se těší velké i malé pivovary, které se stávají čím dál častěji cílem výletů,“ připomněla za krajskou turistickou centrálu Lucie Vurbsová. Tyhle choutky i chutě pomůže uspokojit právě nová mapa s představením dvacítky pivovarů zvoucích k návštěvě: jak těch se staletou tradicí a světově proslulou značkou, tak i úplných nováčků.

Na tom, která ze středočeských piv a míst jejich výroby jsou nejslavnější, by se fandové chmelového moku asi shodovali těžko – budou to Krušovice, Velké Popovice, nebo je třeba ukázat ještě jinam? – o tom nejznámějším pivovaru však zřejmě není pochyb. Ano, ten v Nymburce; z Hrabalových Postřižin. Blíže k hlavnímu městu zve Vurbsová třeba do Štiřínské stodoly, kde je možné zažít nejen prohlídku minipivovaru, ale i kurz vaření piva. Piva s pohádkovými názvy pak lze vnímat všemi smysly v Říčanském pivovaru.

„Za návštěvu rozhodně stojí Antošův rukodělný pivovar, jehož produkty se vyznačují jak neobvyklou chutí, tak názvy s příběhy. Na čepu zde jsou například Rarach, Trotl, NENE, Tlustý netopýr a další speciály. V Kytíně si zase milovníci gastronomie pochutnají kromě zlatavého moku také na obědě jako od babičky,“ nabízí Vurbsová další tipy.

Vyvrací i domněnku, že cestování za pivovary je pouze pro dospělé. Proč se nevydat třeba do Berouna, kde děti potěší pohled na živé medvědy – a rodiče pak návštěva pivovaru Berounský medvěd? Prohlídka Měšťanského pivovaru Kutná Hora zase může doplňovat návštěvu stříbrných dolů, chrámu sv. Barbory a kostnice. Závan historie lze pocítit třeba i v pivovaru Klášter v Hradišti nad Jizerou, kde se pivo vaří již od 16. století. Dokonce v technické památce parostrojního pivovaru působí Pivovar Lobeč u Mšena.

Za návštěvu však stojí i nová místa, která si svoji pověst teprve budují. Některá z nich připomíná ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Markéta Wernerová. „Loni otevřel v industriálních prostorách pivovar Na Vývoji, o rok dříve si mohli na pivu pochutnat v pivovaru Kytín,“ upozornila. „A před osmi lety například obnovili 400 let starou pivovarskou tradici v Úněticích,“ dodává.

Podrobnosti o tom, co kde lze spatřit, ochutnat i zažít, přináší nová mapa připravená krajskou turistickou centrálou. Nechybí ani odkazy na webové stránky s dalšími informacemi. Volně ke stažení je v elektronické verzi ZDE. V papírové podobě ji zájemci mohou získat v infocentru v centru Prahy na adrese Husova 21.

Od čtvrtka do neděle se v pražských Holešovicích také koná 28. středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World – a lze předpokládat, že pivovarské mapy se tam zařadí k lákadlům prezentačního stánku Středočeské centrály cestovního ruchu.

Jeden poznatek by se však přece jen slušelo doplnit: v pivovarských prostorách bývá chladno. Návštěvníci, pokud se chystají na exkurzi do výrobních prostor, by tudíž měli pamatovat na vhodné oblečení.