Právě sociální sítě také nabídnou příležitost vyhrát: díky krajské turistické soutěži Postrč kostru. Stačí totiž, když se výletníci vyfotí na kterémkoli z navštívených míst ve středních Čechách a snímek (nebo klidně i celou sérii) do konce května zveřejní na facebooku, twitteru nebo instagramu doplněný hashtagem #poSTRCKostru. Pak už je třeba mít jen štěstí pří losování.

V rámci posledního soutěžního kola krajský úřad ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu chystá pro vylosované výherce tři sety zahrnující pytel na záda, cykloláhev, čelovou svítilnu, blikačky na kolo, reflexní pásek, brožurku s nabídkou cyklovýletů po středních Čechách a mapu rozhleden. „Jeden vylosovaný výherce získá navíc hlavní cenu, jíž jsou volné vstupenky na Středočeské kulturní léto – a jeden šťastlivec pak cenu sponzora, totiž víkendový pobyt v hotelu Relax v rekreačním areálu Vrchbělá,“ upozorňuje na facebooku krajský úřad.

Dárkové sety obsahující pytel na záda, lahev, čelovku, blikačky na kolo, reflexní pásek, seznam cyklovýletů po středních Čechách a mapu rozhleden už čekají na tři vylosované výherce. Zapojte se i Vy do květnové soutěže. Stačí Vaše selfie z výletu po StčK a hashtag #poSTRCKostru. pic.twitter.com/MyywnHn7a0 — Středočeský kraj (@StredoceskyK) May 26, 2021

Připomíná současně, že pro zařazení do slosování je třeba nejen nezapomenout připojit hashtag #poSTRCKostru, podle kterého budou soutěžní příspěvky vyhledány, ale také stihnout termín do 31. května. Soutěž už tedy spěje do finále. Na úspěch v soutěži, v níž o výhercích rozhoduje výhradně los, naopak nemají vliv volba navštíveného místa či počet zveřejněných snímků. Srovnatelnou šanci vyhrát tak mají třeba obsáhlá fotogalerie z putování napříč Brdy i jediná fotka zveřejněná někým, kdo si jen na půlhodinku odskočil na vyhlídku za městem. Podstatné jsou hashtag – a také splnění podmínky, že na fotce zachycující krajinu či památky přírodní, historické nebo technické i další turistické cíle nebude chybět ani soutěžící. Pravidla soutěže vysvětlují, že jde o opatření, které má zabránit případnému „nesportovnímu chování“: možné snaze ucházet se o výhru pomocí snímků nikoli pořízených osobně, ale stažených odkudsi z internetu.