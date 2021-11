Všechny postřehy jsou správné. Je to vyhlídka nazvaná Oko, která byla zkonstruována tak, aby plnila obě naznačené funkce. Autory vyhlídkové houpačky jsou studenti ateliéru Seho–Poláček z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. A skutečně se mohou hlásit k tomu, že jde o jejich dílo.

Oko nejen navrhli, ale také vybudovali, připomněla Andrea Vondráková z rektorátu ČVUT podstatu takzvaného design-build projektu. Ten formou „navrhni a postav“ umožňuje studentům stavbu vymyslet, nakreslit – a také vlastníma rukama realizovat, tedy ve spolupráci s řemeslníky. To studentům dovolí celý proces vzniku stavby nejen detailně poznat, ale přímo zažít ve všech jeho fázích; včetně týmové práce i kooperace se specialisty.

Polní cesty lákají k odpočinku

Oko zájemci najdou severozápadně od centra Nebušic – tedy za Koncovou ulicí. Nebo se dá říci, že v polích poblíž hřiště; v místě historického rozcestí. Místo nebylo vybráno náhodou. Městská část zde obnovuje staré polní cesty – a Oko jako nový orientační bod na trase ze Šárky do středních Čech má pomoci odvést cyklisty mimo frekventované centrum. Starosta Viktor Komárek (STAN) očekává, že se vyhlídka stane atraktivním místem pro všechny projíždějící i procházející. Už teď se prý oblast hemží výletníky. „Cesty jsme obnovili již před několika lety a jsou opravdu hodně využívány cyklisty, turisty – a hlavně rodinami s dětmi při procházkách po okolí Nebušic. Proto jsme velice rádi, že se podařilo toto krásné místo s výhledem na Nebušice a Prahu obohatit o výjimečné dílo,“ řekl starosta.

Zadáním semestrálního projektu v ateliéru Seho–Poláček byla původně rozhledna. Jenže – nebylo by budování vyhlídkové věže v místech, odkud je i bez ní krásný rozhled a vidět jsou i vzdálené dominanty Prahy, tak trochu nošením dříví do lesa? Vedoucí ateliéru Hana Seho vysvětlila, že to je důvodem, proč nakonec vzniklo něco jiného. „Postavili jsme tedy ,houpací křeslo´ jako akcent místa, kde se potkávají dvě cesty: jedna osázená řadou třešní a druhá ořešáky,“ připomněla.

Jak vznikl vítězný návrh?

Projekt Oka se rodil od jara, kdy na počátku stálo vyhlédnutí vhodného místa. Pak se do práce pustilo všech 15 studentů ateliéru: každý připravil vlastní návrh. Ten, který se stane realizovaným projektem, vybírali studenti společně se svými pedagogy a starostou Komárkem. Zvítězil koncept Jana Čecha, který svůj nápad přibližuje básnickými slovy: „Pohleď, oko! Čím je? Dobrodruhu rozhlednou, malému průzkumníku houpačkou, fotografu rámem v krajině.“

Naopak slovy technika lze říci, že základem konstrukce jsou prvky z BSH neboli lepeného lamelového dřeva, smrkového a modřínového dřeva; spojují je nerezové svorníky. Pohyb do stran umožňuje skrytý mechanismus v podobě dvou párů pogumovaných válců, po kterých se objekt kolébá. Jeho vysunutí z mechanismu brání řada ocelových prvků.

Kdo stojí za projektem nebušického Oka

- Vedení projektu: Hana Seho, Jiří Poláček

- Studentský tým: Jan Čech (autor konceptu), Klára Fólová, Max Goldberg, Sophia Kačena, Veronika Cirmonová, Nikol Zelmanová, Johana Zafarová

- Konzultant: František Denk (statika)

- Spolupráce: Fakulta strojní ČVUT, společnosti RENEX, Valenta ZT; Truhlářství Havlíček Zámečnictví Tomáš Beran

- Investor: Městská část Praha-Nebušice



Zdroj: České vysoké učení technické