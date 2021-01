Situace není růžová – avšak mohlo by se přihodit, že přímo „zčerná“. Tak se jeví zajišťování personálu pro domovy seniorů a další zařízení poskytující sociální služby ve středních Čechách kvůli pokračujícímu šíření koronaviru. Někde se s výpadkem zaměstnanců potýkají aktuálně, jinde mají podobné zkušenosti z dřívějška – nicméně všichni bez rozdílu trnou obavami: co když se objeví náhlý nedostatek personálu, protože dojde k výraznějšímu zhoršení?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Pomoci by měl registr dobrovolníků, s jehož vytvářením kraj začal už na podzim. Nyní přichází s opakovanou výzvou adresovanou těm, kteří by v zařízeních sociálních služeb mohli pomoci se základní péčí o klienty či se zajišťováním provozu. Nejedná se však o výpomoc s okamžitým nástupem. Kraj chce shromáždit přehled kontaktů lidí ochotných pomoci, které by bylo možno oslovit v případě potřeby: pokud někde nastane výpadek. Z registračního formuláře, který krajský úřad zveřejnil na svém webu kr-stredocesky.cz, plyne, že vítanými pomocníky by byli třeba studentky a studenti zdravotních a sociálních oborů. A odkaz na případné zákonné zástupce ukazuje, že není ani překážkou, pokud ještě někdo není plnoletý. Vítán je nicméně kdokoli; každý, kdo je ochoten pomoci.