„Jde zejména o festivaly, významné mezinárodní akce či mimořádné sportovní události. Důležitými kritérii pro hodnocení jsou návštěvnost minimálně tisíc osob a nadregionální význam akce,“ připomněl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Celkově kraj schválil dotace na podporu kulturních a společenských akcí ve výši 6,5 milionu korun pro šestnáct žadatelů. V rámci podpory sportovních akcí krajští radní doporučili podpořit devět akcí celkovou částkou 3,7 milionu korun.

Novinka pomůže Votvíráku i Bohemia Rally

Novinkou pro letošní rok byla možnost získání návazné víceleté dotace až do roku 2025. Tuto možnost měli žadatelé, kteří v hodnocení žádostí přesáhli daný počet bodů a zároveň projevili zájem získat tuto dotaci pro stejný účel i pro další roky.

Z vyhodnocených žádostí splnilo podmínky sedm žadatelů: Let It Roll, Mělnické vinobraní, Festival Votvírák, festival Kmochův Kolín, Národní svatováclavská pouť, Bohemia Rally Mladá Boleslav a mezinárodní jízdy do vrchu Zbraslav – Jíloviště.

Více peněz pro organizace

Částka 8,5 milionu korun pak bude vyplacena z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu destinačních managementů Středočeského kraje mezi devět oblastních organizací. Hlavním předmětem jejich činnosti je koordinace aktivit cestovního ruchu na daném území.

Václav Švenda zdůraznil, že tyto organizace jsou pro kraj důležitými partnery v oblasti rozvoje cestovního ruchu. „Pro letošní rok jsme podporu navýšili z necelých šesti milionů v loňském roce na 8,5 milionu korun,“ připomněl

Konkrétně bude rozděleno 1,03 milionu korun pro každou z šesti organizací pro destinační management působící zcela na území Středočeského kraje. Jsou to Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko, Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, Kraj blanických rytířů a zapsané spolky Berounsko, Pojizeří a Polabí, Kladensko – Slánsko a obecně prospěšná organizace Posázaví.

Další dvě organizace působící pouze zčásti na území Středočeského kraje, tedy Sdružení Český ráj a TOULAVA dostanou shodně 655 tisíc korun.

Podpora oblastních organizací pro destinační management

Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko, z.s, - 1,03 milionu korun

Berounsko, z.s. - 1,03 milionu korun

Posázaví o.p.s. - 1,03 milionu korun

Pojizeří a Polabí, z.s. - 1,03 milionu korun

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. - 1,03 milionu korun

Kraj blanických rytířů, z.s. - 1,03 milionu korun

Kladensko – Slánsko, z.s. - 1,03 milionu korun

Sdružení Český ráj, z.s. - 655 tisíc korun.

TOULAVA, o.p.s. - 655 tisíc korun.



Akce podpořené návaznou víceletou dotací

Let It Roll

Mělnické vinobraní

Festival Votvírák

Kmochův Kolín

Národní svatováclavská pouť

Bohemia Rally Mladá Boleslav

mezinárodní jízdy do vrchu Zbraslav – Jíloviště