Těšit se na to, že povolí koronavirová opatření a v červnu či možná už koncem května budou možné tradiční samosběry na plantážích? Nebo si už teď koupit sazenice a spolehnut se na vlastní pěstování třeba na balkonu? To teď řeší milovníci jahod bez vlastní zahrádky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Fanta Michal

I přes nekončící omezení mající bránit šíření nákazy jahodáři slibují: samosběry budou. Většinou si ani nedovedou představit, že by to mohlo dopadnout jinak. A jsou připraveni udělat vše pro to, aby sběrače mohli přivítat, pokud to stát vysloveně nezakáže: připraví taková pravidla, aby se lidé na polích nepotkávali. O zahájení sezony dají jahodárny vědět na vývěskách i na webových stránkách; třeba ve Vraňanech na Mělnicku dokonce nabízejí možnost nechat si posílat e-mailem novinky z farmy.