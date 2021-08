Venkovní koupání se znovu stává lákadlem, když po chladnější a uplakané neděli nabídlo pondělí oteplení takřka učebnicového léta. Kam za těmi nejkrásnějšími zážitky? Středočeská centrála cestovního ruchu má jasno: zve plavce na Nymbursko a Mělnicko. Nebo i kousek za jeho hranice. Stranou ale nezůstává ani Příbramsko. Taková je alespoň pozvánka, kterou za krajskou turistickou centrálu nabízí Linda Dlouhá. „Kvalitní voda v pískovnách ve středních Čechách láká,“ nabízí tip, kam se vypravit.

Jezero v Sadské | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zatopené pískovny, lokality, kde se dřív těžil písek, které se dlouhodobě pyšní čistou vodou, jsou podle Dlouhé ve středních Čechách oblíbeným místem ke koupání – ovšemže vedle koupališť a akvaparků, přehrad či lomových jezírek. Nebo i rybníků. „Vykoupat se v pískovně je ve středních Čechách možné například v Sadské u Nymburka nebo v Mlékojedech u Neratovic,“ doporučila Dlouhá. Či nabízí výlet k sousedům; do Ústeckého kraje, kam to leckteří Středočeši, žijící na dohled od legendárního Řípu, nemusejí mít daleko: konkrétně jde o pozvánku do Dobříně u Roudnice nad Labem na Litoměřicku.