Není to nic neočekávaného, řekla ve středu Deníku ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumová. „Jsou to dva velké okresy, které mají úzkou návaznost na Prahu,“ vysvětlila. Právě v nejbližším okolí hlavního města se ostatně v minulosti jako první projevily středočeské souvislosti masivního šíření nákazy spojované s ohniskem v pražském klubu Techtle Mechtle, připomněla již dříve mluvčí krajské hygieny Dana a Šalamunová.

V klidu a pod kontrolou

Mapa republiky představující stupně pohotovosti bývá někdy označována také jako semafor; kromě bílé má pro znázornění zjištěného stavu barvy zelenou, oranžovou a červenou. Zelená pro Prahu a okolí znamená vyšší výskyt nákazy, avšak bez komunitního přenosu. Zbytek kraje má na mapě stupňů pohotovosti sympaticky bílou barvu: označení pro zanedbatelné riziko. A prozatím nic nenapovídá, že by se to mělo měnit.

Středočeská hygienická stanice vnímá situaci i přes nárůst počtu pacientů jako stabilizovanou a nevyvolávající důvod k obavám. Podle slov Rumlové se nové případy objevují sporadicky a nepřibývají nijak dramaticky. „Sledujeme několik ohnisek, z nichž žádné nevzniklo nově; jsou nastavená opatření a testuje se,“ řekla ve středu Deníku ředitelka protiepidemického odboru. Ta, kde její tým ještě očekává výsledky testování, jsou v kraji tři.

Jestliže se před časem upírala značná pozornost k lokálnímu ohnisku na Mělnicku, tam je nyní situace poklidná. „Nové případy nepřibyly, jeden člověk bude do pátku v karanténě,“ konstatovala Rumlová k tamějším poměrům. A že se více pacientů s potvrzeným onemocněním covid-19 objevilo poslední dobou na sousedním Kladensku? Ani to neznamená masivnější šíření při běžném setkávání cizích lidí. „Jsou to hokejisti, což už je všeobecně známo,“ poznamenala epidemioložka.

Pás od západu k východu

Středočechů, kteří se jsou aktuálně nakaženi novým typem koronaviru, nyní krajská hygiena eviduje 387. Bezmála polovina pacientů připadá na nejtěsnější sousedství hlavního města; v tomto regionu jich je v rámci kraje nejvíce dlouhodobě. Podle nemocnosti vycházející z přepočtů na sto tisíc obyvatel je nyní koronavirem v kraji nejzasaženější pás táhnoucí se od Berounska před pražskou oblast na Nymbursko. Ve většině středočeských okresů se nyní nakažení počítají na desítky. Méně než deset jich mají pouze Rakovnicko (3) a Kutnohorsko (8).

Osobní zkušenost s nákazou koronavirem má od počátku pandemie celkem 1821 obyvatel kraje. Již 1409 Středočechů se vyléčilo, 25 s koronavirem zemřelo.

Nově potvrzené případy nákazy koronavirem

úterý 4. srpna středa 5. srpna Benešovsko 3 0 Berounsko 2 2 Kladensko 2 2 Kolínsko 1 5 Kutnohorsko 1 0 Mělnicko 0 0 Mladoboleslavsko 5 2 Nymbursko 0 0 Praha-východ 8 6 Praha-západ 7 1 Příbramsko 0 7 Rakovnicko 0 0

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje