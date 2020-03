Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která je současně předsedkyní Bezpečnostní rady Středočeského kraje, v úterý vyzvala ke zrušení veškerých akcí pro děti také základní umělecké školy a domy dětí a mládeže. „Školy a školská zařízení byly o tomto doporučení informovány prostřednictvím portálu příspěvkových organizací Středočeského kraje,“ sdělila Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Online reportáž

Veřejná doprava zatím bez omezení

Z pohledu kraje, který v rámci zajištění dopravní obslužnosti objednává autobusy i osobní vlaky, by se jako logická odpověď na přerušení výuky ve školách nabízel přechod veřejné dopravy na „prázdninový režim“. Uvažuje se o tom, avšak rozhodnutí prozatím nepadlo, řekla Deníku Frintová. „Uvidíme do konce týdne,“ konstatovala s tím, že pokud k nějakým změnám dojde, kraj využije všech možností, aby o nich dal vědět. V nejbližších dnech nicméně budou vlaky i autobusy nadále jezdit podle standardních jízdních řádů.

Přímo na krajském úřadu se aktuální opatření viditelně projevují pouze tím, že po budově byly rozmístěny nádobky s dezinfekcí. Jsou především tam, kam přichází větší počet lidí – tedy třeba na podatelně. A rovněž na sociálních zařízeních. Rozruch kolem koronaviru se však odráží i v činnosti některých úředníků. „Třeba u nás na tiskovém odboru se snažíme informace, které i my získáváme prostřednictvím médií z tiskových konferencí premiéra a ministra zdravotnictví, předávat dál našimi komunikačními kanály,“ odkázala Frintová nejen na web krajského úřadu, ale i na další možnosti šíření informací – především portál Středozemě a oficiální facebookové stránky kraje.

Potraviny i zemědělci musí počkat

Po úterním jednání Bezpečnostní rady státu ministerstvo zdravotnictví dále rozhodlo o zákazu hromadných akcí s počtem účastníků nad sto. Kvůli tomu se v plánovaném termínu neuskuteční třeba vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje. Dojít k tomu mělo 21. března v rámci programu výstavy Jarní Zemědělec v Lysé nad Labem. Vyhlášení je zrušeno, nový termín zatím určen není.

V reakci na zákaz všech kulturních, sportovních a společenských akcí nad sto účastníků se ostatně nebude konat ani samotná zemědělská výstava. Deníku to potvrdila její manažerka Eva Švecová. „Bohužel ji musíme zrušit, ale to platí pouze pro data od 18. do 22. března,“ konstatovala. Týká se to i doprovodných programů, jimiž jsou Jaro s koňmi a dechovkový festival. Akce se přesune na nejbližší možný termín – a o nových datech bude Výstaviště Lysá nad Labem informovat na webu i facebooku. „Ale až poté, co vláda akce opět povolí,“ upozornila Švecová. Aktuálně tedy platí, že se vše odsouvá – a termín bude oznámen.

Hrady a zámky zavřely brány

K preventivním opatřením se připojují i další instituce – třeba Národní památkový ústav. Ten v úterý oznámil, že do odvolání uzavírá nyní přístupné památkové objekty, což se ve středních Čechách týká i celorepublikové ikony Karšltejna. Ani v případě těch ostatních není známý termín otevření: zahájení hlavní návštěvnické sezony se odkládá na neurčito.

Nechat zajít chuť si ostatně kvůli zavedení mimořádných opatření musí třeba i ti, kterým se již sbíhaly sliny v souvislosti s vepřovými hody ohlášenými na sobotu v pivovaru ve Velkých Popovicích na Praze-východ. Také tato akce, pro niž byly připraveny i jízdy mimořádného vlaku a svozových autobusů, je zrušena.