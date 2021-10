Údaje ministerstva zdravotnictví připomínají ke středě 175 nově prokázaných onemocnění, což je o 28 více než ve stejný den před týdnem. O den dříve (se 155 nově prokázaným případy) představoval mezitýdenní nárůst sedm, pondělí (145) zaznamenalo navýšení o 57. Takzvaná relativní nemocnost stoupla aktuálně na 60 nově potvrzených případů za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel; ve středu tato hodnota dosahovala 58.

Nejvíc ohnisek mají základní školy

Zvláště rodiče školáků v posledních dnech znepokojují informace o ohniscích nákazy, jež se objevila v blízkosti jejich dětí. Na pondělním jednání bezpečnostní rady kraje nicméně hygienici informovali o závěrech epidemiologů, že nákazovou situaci ve středních Čechách lze považovat za poměrně klidnou.

K 11. říjnu bylo v kraji evidováno 31 takzvaných ohnisek s výskytem onemocnění covid-19. Většina z nich, 26, se týkala škol (konkrétně 24 základních a dvou gymnázií). Mimo školská zařízení bylo zbývajících pět: po jednom v zařízení odpadového hospodářství, ve výrobním závodě, v logistickém zařízení, v zařízení sociálních služeb – a ještě v ubytovacím zařízení mimo kraj, kde pobýval zájezd seniorů ze středních Čech.

Deníku to sdělila hejtmanka Petra Pecková (STAN) odkazem na údaje, které pro jednání bezpečnostní rady kraje poskytli hygienici. A na její slova přikyvuje Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. „Ohniska máme hlavně ve školách, kdy nejvíc přibyla na Mělnicku,“ uvedla ve čtvrtek k aktuální situaci.

Připomněla však, že počet ohnisek významně ovlivňuje pokyn ministerstva zdravotnictví považovat za ohnisko každý „hromadný výskyt“ onemocnění se třemi a více případy. Stejné vysvětlení nabídla bezpečnostní radě také ředitelka protiepidemického odboru Lilian Rumlová.

Podle Šalamunové tedy nejde o místa s potenciálem významnějšího rozšíření nákazy; spíš jde o údaj související s úspěšným trasováním a dohledáváním kontaktů. Upřesnila také, že škol s výskytem koronaviru je aktuálně ve středních Čechách 148, což neodpovídá počtu ohnisek; zpravidla se totiž covid-19 objeví jen ojediněle. Uzavřeny byly v kraji jedna základní škola a jedna dětská skupina; na dalších se pak uplatnila karanténa.

Situace v nemocnicích není dramatická

Jak hygienici, tak kraj upozorňují, že klíčová pro aktuální hodnocení je situace v nemocnicích. Počty pacientů s koronavirem se sice den ode dne mění, avšak jen nepatrně. Ke čtvrtečnímu ránu proti středě přibyl jediný, řekl Deníku krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). S upřesněním, že z 15 se jejich počet zvýšil na 16.

Z toho UPV neboli umělou plicní ventilaci potřebovalo pět hospitalizovaných; jeden další byl z preventivních důvodů – takzvaně „na pozorování“ čili pro případ, že by zhoršení jeho stavu vyžadovalo intenzivnější péči – umístěn na ARO. „Většina ale leží na standardních pokojích; maximálně s nízkoprůtokovým kyslíkem,“ upozornil Pavlík, že stav dvou třetin hospitalizovaných není dramatický.

Připomněl dále, že počty pacientů jsou dlouhodobě stabilní: „V období září/říjen bylo v jednom dni ve středních Čechách hospitalizováno celkem maximálně 19 pacientů. To Pavlík označuje za „diametrální rozdíl proti nejhorším vlnám“. Těžkou dobu zažívaly nemocnice zhruba před rokem – a ještě horší pak na jaře. Nemocnice nicméně zůstávají připraveny opět zřídit takzvaná covidária, kdyby to bylo nutné. V případě potřeby by to mohla být otázka několika hodin.

Covid už není jediným tématem

Aktuálně ve středních Čechách neplatí jiná mimořádná protiepidemická opatření než ta celostátně platná – a se změnou se ani nepočítá. Důraz má být kladen na propagaci očkování, jež prý významně snižuje riziko hospitalizace i úmrtí – a skutečně mezi těmi, kteří nyní končí v nemocnicích, mají převahu lidé neočkovaní. Podnítit občany k vakcinaci má ostatně i navrhované razantní zkrácení platnosti o certifikátů o testech antigenních i PCR.

O tom, jak lze vnímat aktuální epidemickou situaci, podle hejtmanky Peckové vypovídá i program jednání bezpečnostní rady kraje. Zatímco v krizových obdobích se neřešilo nic jiného kromě covidu, tentokrát se stal koronavirus pouze jedním z projednávaných témat. „Schvalovali jsme také plán kontrol hasičů v obcích s rozšířenou působností – nebo třeba probírali záležitosti kolem chřipky ptačí i prasečí; ta k nám sice nedospěla, ale obklopuje nás,“ řekla hejtmanka Deníku.