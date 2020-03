Zatímco v prosinci ke zrušení plánovaných operací přistoupila Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, jejíž chod paralyzovalo napadení datové sítě počítačovým virem, aktuálně by se odklad neakutních zákroků měl týkat všech oblastních nemocnic kraje – tedy také těch v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. Webové stránky nemocnic nicméně takové omezení zatím neohlašují. V souvislosti s koronavirem informují především o striktním zákazu návštěv – a dále třeba o omezení počtu vstupů do nemocničních areálů či o pozastavení provozu nemocniční kantýny.

Dohodu krajského krizového štábu s řediteli oblastních nemocnic na tom, že budou odloženy neakutní vyšetření a neakutní zákroky, však potvrzuje i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Omlouváme se všem pacientům, kteří čekají, ale prosíme je o strpení, protože se situace ještě bude vyvíjet – a v tuto chvíli soustředíme vše na to, abychom byli schopni reagovat na situaci, která vzniká tak, jak postupuje šíření koronaviru v naší populaci,“ prohlásila. Na vysvětlenou dodala, že nyní je prioritou ochránit medicínský personál, bez něhož by se situace kolem koronaviru zvládat nedala.

Odběrová místa jen pro zvané

Hejtmanka také v neděli po poledni zmínila nejnovější údaj o počtu osob, jež byly v kraji pozitivně testovány na přítomnost koronaviru: 23. Informovala dále o jiné novince týkající se oblastních nemocnic, kdy naopak jde o rozšíření služeb. Upozornila na otevírání nových odběrových míst pro vyšetření právě na koronavirus, jejichž fungování zajistí krajské nemocnice. Upozornila, že od soboty to začalo fungovat v Kolíně, od neděle v Benešově a Kladně, od pondělka by se měla připojit Mladá Boleslav – a do konce příštího týdne rovněž Příbram.

Zdůraznila však, že není žádoucí, aby se do nově zřízených odběrových center hrnuly davy zájemců o testování. Ta jsou určena především pro lidi, které na odběr poslali hygienici. „Chci požádat všechny, kteří mají chuť si udělat test, protože jsou v karanténě, ale nemají žádné příznaky, aby do těchto odběrových míst nechodili,“ zdůraznila hejtmanka. „V tuto chvíli není kapacita na to, aby byli bráni na testy takzvaně lidé z ulice, neboť je zde omezení v počtu ochranných pomůcek,“ vysvětlila.

K desítkám respirátorů přibyly stovky

V souvislosti s ochrannými prostředky však Jermanová v neděli připomněla i příznivější zprávu. K 50 respirátorům od ministerstva zdravotnictví, které kraj dostal v noci na sobotu od ministerstva zdravotnictví pro záchranáře, přibyly další stovky. Konkrétně 300 kusů, jež hejtmanka označila jako výsledek své intervence u premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Ty již byly rozděleny krajským nemocnicím právě v souvislosti se zajišťováním odběrů. V neděli se rozděluje dalších 800 kusů pocházejících ze skladů Správy státních hmotných rezerv. Ty už mají zamířit nejen do krajských nemocnic, ale zčásti i do nemocničních zařízení jiných provozovatelů; měst i soukromých společností. Konkrétně hejtmanka v té souvislosti zmínila nemocnice v Berouně, Čáslavi, Mělníku, Nymburce, Rakovníku a Slaném.

I když se ve čtvrtek očekává velká zásilka od státu, stále platí páteční upozornění krajského krizového štábu, že nemocnice nemají na tuto pomoc spoléhat a je na místě shánět i vlastním přičiněním. Po nákupech na volném trhu se podle hejtmančiných slov mají pídit rovněž poskytovatelé sociálních služeb. Kraj jich má 59; nejvíce je domovů pro seniory.

Na praktiky roušky nezbyly

Nepříznivou zprávu má však Jermanová pro praktické lékaře a profesní svazy. Ti prý kraj doslova zahlcují svými požadavky na poskytnutí ochranných prostředků – avšak zatím není co rozdělovat. A když není co dát, nic na tom nezmění ani fakt, že praktikům, kteří ochranné pomůcky nemají k dispozici, Sdružení praktických lékařů doporučuje, aby své ordinace zavřeli a pacientům poskytovali konzultace jen po telefonu nebo přes internet. Kraj aktuálně pomoci nemůže.

Alespoň trochu změnit situaci by nicméně mohla velká zásilka očekávaná ve čtvrtek. „Máme sestavené seznamy, pořadník, systém redistribuce tak, aby to bylo maximálně pohodlné pro všechny. Abychom nezpůsobovali shlukování velkého množství lidí na jednom místě,“ uvedla hejtmanka. „Příslušní koneční příjemci budou vyzváni, aby si tyto pomůcky vyzvedli,“ upřesnila, že je třeba čekat na pokyn.