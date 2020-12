Na dráze totiž stále trvají omezení, jež souvisejí s opatřeními proti šíření koronaviru a jejich dopady v podobě úbytku cestujících.

Po deváté večer přichází útlum

Na rozdíl od středočeských autobusů, které se během dne pomnožily už od pondělka (a zůstává omezený večerní provoz po 21. hodině), se v případě vlaků jezdících po kraji chystá větší změna až na neděli. Vlakové spoje v době dopravních špiček tak mají být posíleny od 13. prosince. Na první pohled to bude viditelné na páteřních trasách spojujících regiony s Prahou, kam se vrátí zdvojené soupravy nabízející vyšší kapacitu.

Stejně jako u autobusů však i na dráze musí pasažéři počítat s tím, že nadále ještě zůstanou platit večerní a noční omezení provozu. Jedná se zejména o prodloužení intervalu mezi spoji po 21. hodině, kdy vlaky nadále mají jezdit s 60minutovými odstupy.

V platnosti také zůstává zrušení takzvaného nočního víkendového rozjezdů vlaků, tradičně využívaného zejména Středočechy, kteří si do hlavního města vyrazili za kulturou nebo zábavou. Vlaky, které se v sobotu a v neděli kolem půl třetí rozjíždějí z Prahy všemi směry, zřejmě letos už nevyjedou; předběžně se s obnovením jejich provozu počítá až v příštím roce.

S tím souvisí i to, že v pátek a v sobotu nejezdí noční spoje mířící do Prahy, tlumočila již dříve informaci organizace IDSK, Integrované dopravy Středočeského kraje, Helena Frintová z krajského úřadu. Nyní přidává aktuální sdělení: „Po dohodě se sousedními kraji budou obnoveny dřívější dílčí redukce převážně školních spojů na tratích z Kolína do Pardubic, z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové a z Žleb do Třemošnice.“

Pozor na změnu jízdních řádů

Na přelomu týdne i v prvních dnech toho nového lze zároveň cestujícím doporučit, aby věnovali větší pozornost jízdním řádům. Právě 13. prosinec je totiž současně dnem dlouhodobě plánované změny v podobě počátku platnosti nových traťových jízdních řádů. Ty se v tomto období mění každoročně. Zkušenosti z minulých let ukazují, že přinášejí i novinky, jež dokážou zaskočit zejména pravidelné pasažéry: ty, kteří si nepotřebují spojení vyhledávat, protože jezdí „po paměti“.