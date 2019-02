Mladoboleslavsko - Příznivci zimních radovánek nejsou zdaleka jediní, koho tradiční průběh zimy s mírně nadprůměrnou sněhovou nadílkou a teplotami hluboko pod bodem mrazu těší. Závěje, které se většině Mladoboleslavska v posledních týdnech drží, sledují se zalíbením především vodohospodáři.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Až sníh roztaje, zvedne se hladina podzemních vod, a sníží se tak riziko sucha, které v létě představuje stále palčivější problém. V ideálním případě by měl sníh navíc odtávat postupně, aby nerozvodnil vodní toky.

Sněhová pokrývka těší také zemědělce, kteří před rokem bědovali nad holomrazy, které poškozovaly po celé republice ozimy obilovin i řepky. „Pokud by se mělo opět ochladit k nějakým patnácti stupňům pod nulou, chtělo by to ještě nějaké to sněžení. Půda si pod sněhem odpočine a sněhová peřina zárodky rostlin ochrání," vysvětlil soukromý zemědělec Václav Špaček.

Tradiční zimu vítají také hajní. Ti si pochvalují, že mráz poslouží jako síto a zbaví ekosystém slabších a jedinců, kteří by jinak mohli v sezóně napomoci šíření chorob.

'Leden musí studit'

„Zima, která se letos zdá tvrdší, tvrdší v podstatě není. Jen jsme si odvykli. Leden musí studit," shrnuje kněžmostský ornitolog Pavel Kverek. Ani ptáci podle něj nebudou mít s letošní zimou potíže. Zvlášť pokud jim lidé přispějí do krmítek.

Krátká a chladná zima představuje ideál také pro včelaře. V době dlouhé a mírné zimy jsou totiž včelstva aktivnější a spotřebovávají více zásob. Některá nedostatečně zakrmená tak mohou během teplé zimy do jara vyhladovět.

