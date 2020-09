Klíčovou v celé situaci v Kolíně je uzavírka v Havlíčkově ulici kvůli opravě mostku. Městská část Šťáralka je na dlouho takřka odříznutá od světa. To potvrzuje i ředitelka Střední školy obchodní v Havlíčkově ulici Zdeňka Pavlíková.

„Požádali jsme městskou dopravu o jeden ranní posilový autobus, odjíždí od nádraží 7.23 hodin, pak další v 7.35 hodin. Výuka u nás totiž začíná v 7.45 hodin. Zatím asi pět žáků přišlo ráno pozdě, někteří chodí raději pěšky, což ale znamená, že různě přecházejí přes trať a staveniště,“ popsala ředitelka s tím, že odpolední spoje žákům více méně navazují, ale škola je pro jistotu pouští z vyučování o tři minuty dříve.

Mnozí obyvatelé Kolína si nyní kladou jednu stejnou otázku: Proč jsou všechny stavební práce v jednu dobu? Nad situací kroutí hlavou třeba i opoziční zastupitel Martin Herman (ANO), který je zároveň krajským radním. „Uzavírky musí být konzultovány s odborem dopravy, jádro problému bych hledal tam. Pokud už to odbor jednou povolí, je pak pozdě něco řešit,“ řekl.

Město se podle místostarosty Michala Najbrta snaží o koordinaci podobných staveb vždy. „Ale v současné situaci je to tak, že práce ve Starokolínské ulici provádí SŽDC, v Havlíčkově ulici Ředitelství silnic a dálnic a v Polepech kraj. Ano, je to absolutně nekoordinované. Kdyby byly všechny akce krajské, dalo by se to domluvit,“ reagoval místostarosta a vysvětlil, že městský odbor dopravy není všemocný, aby mohl shodit nějaký projekt, aniž by k tomu byl závažný důvod.

Mohou se udělat maximálně drobné úpravy. „Například na nadjezdu ve směru Týnec měly být semafory, které by ale provoz velmi brzdily. Řekli jsme proto ne a po intervenci našeho odboru lze místem projet,“ sdělil místostarosta a poznamenal, že rozhořčení řidičů chápe.

Současné situaci navíc pomohla mimo jiné i koronavirová krize. Řada akcí se odložila, ale zakázky byly vysoutěžené, investoři na ně měli připravené peníze. Tak je přesunuli na léto či podzim, na pozdější termín už to nešlo kvůli možnému příchodu zimního počasí.

V některých částech města už mohou řidiči vidět světlo na konci tunelu. Uzavírka kvůli rekonstrukci ve Starokolínské je plánována do poloviny října, ale je možné, že práce skončí o několik dní dříve. Brzy skončí i omezení v průmyslové zóně, výstavba kruhového objezdu je plánovaná do středy 16. září.

Uzavírky v Havlíčkově ulici se řidiči tak brzy nezbaví, skončí až ve čtvrtek 19. listopadu. Kvůli ní se hlavně ráno tvoří kolony na silnici I/38 ve směru od Čáslavi. Proto město svolalo ve čtvrtek mimořádnou schůzku s dopravním inspektorátem. Výsledkem je, že na kruhovém objezdu nad hasičárnou budou v ranní špičce řídit dopravu policisté, a to až do skončení opravy ve Starokolínské ulici, kdy už bude moct část řidičů přijet do Kolína kolem Sandberku.

O něco příznivější je situace na příjezdu do Kolína směrem od Prahy. Tam se také opravuje mostek, ale místo je jedním pruhem průjezdné. Práce potrvají do 18. prosince. Ve Třídvorské ulici, kterou lze také s omezením projet, se bude pracovat do pátku 18. září.