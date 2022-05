Třeba v benešovské restauraci U Kovářů se ještě snaží udržet ceny z loňského podzimu. „Plzeňské pivo zdražil výrobce už loni na podzim o dvě koruny, tak jsme její cenu také navýšili o dvě koruny

Od té doby je cena už osm měsíců beze změny," uvedl provozovatel podniku Jiří Mašata. (47 Kč/půllitr Prazdroje).

Stejnou cenu konce roku 2021 drží třeba i v Naivní restauraci v Kolíně (42 Kč), dlouho už to ale nevydrží a ke zdražení se v dohledné době i tady chystají.

I v restauraci Dačický v Kutné Hoře ještě stojí půllitr Prazdroje loňskou cenu 46 korun. „Oproti loňsku jsme nezdražili, nicméně nyní se na to chystáme. Pilsner Urquel půjde nahoru o dvě koruny. Ceny surovin šly rapidně nahoru a nezastavuje se to, dlouho jsme to nepociťovali, ale pak najednou skok a zdražuje se neustále. U piva se snažíme dodržovat nějakou hladinu, aby si ho lidé stále mohli dovolit, sledujeme i konkurenci a snažíme se cenu nastavit tak, abychom nemuseli zdražovat každý týden," vysvětlila Deníku spolumajitelka kutnohorského podniku Edita Ciklerová.

Zdražovali i dvakrát

Většina z oslovených hospod ceny od roku 2021 zvedla. Některé dokonce vícekrát, protože kopírují jednak ceny pivovaru, jednak i ceny energií či nájmu. „Museli jsme od loňského roku zdražit dvakrát, přesto se točí poměrně slušně. Ceny jsou nahoru, zdražil se nájem, energie i cena od pivovaru je vyšší,“ prozradil provozní kavárny Špejchar v Rakovníku Radek Pícha. V tomto podniku dnes stojí půllitr Plzně 47 korun, loni byl o 4 koruny levnější.

Zatím poslední zdražení přišlo letos na jaře. „Snažili jsme se držet co nejdéle na starých cenách, ale s ohledem na rostoucí ceny energií jsme museli i my zhruba před dvěma měsíci o tři koruny zdražit. I tak si myslím, že máme pořád Prazdroj v okrese jeden z nejlevnějších,“ řekla Deníku provozní restaurace Zimák ve Slaním Jitka Kyselová, kde stojí půllitr plzeňského Prazdroje 46 korun.

„Zdražení je mix všeho. V únoru zdražil pivovar a začaly se do cen promítat i dražší energie. Navíc tady ve městě si držíme všichni, kdo točí plzeň, podobné ceny. Takže se zdražilo přibližně všude stejně,“ řekl provozní nymburské restaurace U Gregorů Filip Šťastný (47 Kč/půllitr Prazdroje).

Ovšem podle postřehu některých hospodských ani zdražení piva lidi od posezení v hospodě nedoradilo. „K zdražení nás vedly rozhodně energie, a Plzeňský prazdroj zdražoval od začátku dubna. Lidé to vnímají tak, že se obecně zdražuje, ale od piva je to neodradilo a k nám pořád docházejí jako předtím,“ řekl Petr Kubita, majitel restaurace Na Františku v Kralupech nad Vltavou.

V Praze za 39 korun?

Jako zjevení tak působí cena půllitru plzeňského v samotném srdci metropole. Na Malostranském náměstí U Glaubiců totiž dlouhodobě stojí půllitr Prazdroje 39 korun. „Cena piva je náš marketing, jídlo a nealko máme za srovnatelné ceny, jako okolní podniky. Jde to čím dál hůř, ale snažíme se cenu držet a být nejlevnější a vyjít tím i vstříc místním lidem a tuzemským turistům, kteří tvoří významnou část naší klientely,“ řekl provozní hospody Petr Novotný. Pro srovnání v nedalekém Lokále U Bílé kuželky si na sklenici velkého piva musí zákazník připravit o 20 korun víc.

Pokud pomineme výjimečnou cenu pod 40 korun, lze i v Praze pořídit Plzeňský Prazdroj pod 50 korun za půllitr. Třeba U Vejvodů na Starém Městě (46,90) nebo restauraci Dejvické nádraží (49,50). „Chceme se vejít do padesáti koruny, o dvě koruny zdražoval pivovar, tak my musíme zdražit také,“ řekl hospodský Tomáš Prokeš.