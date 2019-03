Vedení spolku navazujícího na činnost někdejších „protifašistických bojovníků“, jehož posláním je sdružovat účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce, jejich pozůstalé i další příznivce, čelí výhradám vůči zpolitizování činnosti a svým postojům – podle kritiků až příliš otevřeným hodnotám předlistopadového režimu.

Předseda Jaroslav Vodička dokonce nedostane příležitost promluvit na pietě v Lidicích, chystané na 15. červen k 77. výročí vyhlazení obce (a stejné to bude i 23. června v Ležákách). Oznámila to předsedkyně oblastní organizace ČSBS Jana Bobošíková a potvrdil i Filip Petlička z Památníku Lidice. „K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli dlouhodobě nevhodnému vystupování pana Vodičky a jeho celkové kontroverzi, které podle nás neodpovídají důstojnosti a vážnosti pietních aktů,“ konstatoval. V Lidicích bude hovořit členka tamější organizace a starostka obce Veronika Kellerová (nez.), jejíž příbuzní při nacistickém masakru v Lidicích zahynuli. Bobošíková podotkla, že takový postup navrhl místopředseda Oblastního výboru ČSBS Lidice a člen Ústředního výboru ČSBS, přeživší lidické dítě Pavel Horešovský.

Rozhodnutí nepadlo

Bude středočeské hejtmanství, které v minulosti spolek finančně podporovalo, na aktuální tendence reagovat? To teprve ukáže čas, řekl v pondělí Deníku Jan Denemark Nováček z kanceláře hejtmanky. „Zatím to nebylo na programu jednání zastupitelů ani radních,“ konstatoval. V rámci republiky jsou přitom postoje rozmanité: někde jsou rozhodnuti v podporách pokračovat, jinde už řekli, že peníze nepošlou buď žádné, nebo příspěvky snížili – a jsou i místa, kde zvažují, jak by mohli podpořit činnost „svých“ organizací v místě, avšak s tím, že by zcela obešli pražské ústředí…

Vadí slova, ale i činy

Pozornost k činnosti ČSBS a jeho představitelům přitáhlo v poslední době především vyjádření primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti), který informoval, že hlavní město nejen že neposkytne spolku dotaci, ale odmítá i udělit záštitu a poskytnout sál na Staroměstské radnici pro shromáždění k 80. výročí německé okupace 15. března. Hlavními argumenty kritiků jsou výroky o uprchlících v projevu, který předseda Vodička pronesl na pietě v Terezíně, a především fakt, že předal ocenění poslanci Zdeňku Ondráčkovi (KSČM), jemuž je vytýkáno, že se v řadách příslušníků tehdejšího Sboru národní bezpečnosti v roce 1989 účastnil zásahů proti demonstrantům vystupujícím proti komunistickému režimu. Šéf ČSBS následně vysvětlil, že ocenění je výrazem uznání za Ondráčkův příspěvek k obnově pomníků.

Debaty však zůstávají intenzitní. Ministerstvo financí navíc v souvislosti s vyúčtováním loňské dotace chystá kontrolu hospodaření spolku – což není běžná každoroční rutina. Ostatně premiér Andrej Babiš (ANO) se již nechal slyšet, že se zasadí, aby státní příspěvek na letošní rok vyplacen nebyl.

Napětí se vleče roky

Ve středních Čechách se o poměrech v ČSBS začalo více hovořit již v roce 2016. Tehdy ústředí vyloučilo kritičku poměrů ve svazovém ústředí – předsedkyni kladenské organizace Gabrielu Havlůjovou. Na protest proti krokům vedení odešel jeden z členů ústředního výboru a tehdejší místopředseda, bojovník od Tobruku a pozdější příslušník bombardovacího letectva RAF Pavel Vranský (loni 24. června zemřel ve věku 97 let). S dalšími partnery pak stáli u zrodu Spolku pro zachování odkazu českého odboje (připomínajícího nejen bojovníky za samostatnost a svobodu státu, ale i proti všem formám totalit a diktatur; nechybí ani političtí vězni padesátých let) se sídlem v Kladně.

Projevy nesouhlasu provázely i příchod političky Bobošíkové do vedení lidické organizace ČSBS. Podle dostupných informací s tím souvisely odchody některých členek.

Podpora kraje pro bojovníky proti totalitám



* 2016:

- 410 000 Kč – peněžní dar pro Český svaz bojovníků za svobodu

- částka 10 000 Kč určená pro každého ze 41 členů svazu ve Středočeském kraji



* 2017:

- 70 000 Kč – dar k zajištění přímé podpory členů Českého svazu bojovníků za svobodu

- kraj dále poskytl 60tisícový dar Spolku pro zachování odkazu českého odboje: po 2500 Kč pro 24 občanů



* 2018:

- 315 000 Kč – dar na základě usnesení krajského zastupitelstva ze dne 27. 8. 2018 určený Spolku pro zachování odkazu českého odboje, Konfederaci politických vězňů ČR a Českému svazu bojovníků za svobodu

- 65 000 Kč – podíl z celkové částky určený pro Český svaz bojovníků za svobodu



Zdroj: www.kr-stredocesky.cz; smlouvy.gov.cz