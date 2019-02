Velký Osek - NADĚJE o.p.s. a Masarykova základní škola ve Velkém Oseku uspořádala na začátku dubna pro žáky základní školy besedu s Martinou Sáblíkovou a trenérem Petrem Novákem.

Tělocvična praskala ve švech. Kdo by nechtěl na vlastní oči vidět naši dvojnásobnou olympijskou vítězku a devítinásobnou seniorskou mistryni světa na vlastní oči. Navíc se jí moci na cokoliv zeptat. Martinu a Petra přivítalo mohutné „fandění„ jako na stadionu – „MARTINA…MARTINA…MARTINA…. Moderátor Jiří Vávra z NADĚJE o.p.s. přivítal hosty žijící ve Velkém Oseku. Poděkoval za sponzorský dar pro NADĚJI o.p.s. a položil několik prvních otázek. Potom se již hrnula lavina dotazú od žáků, učitelů a to jak na trénink, závody, ale i na soukromí obou hostů. Mezi hosty bylo i několik seniorů z Velkého Oseka, kteří jsou velkými fanoušky Martiny Sáblíkové. Mnozí z nich nemohli dojetím ani mluvit.



Po 40 minutách otázek a odpovědí, někdy i vtipných odpovědí následovala autogramiáda a focení s Martinou a Petrem. Většina zúčastněných litovala, že čas besedy tak rychle utekl. Žáci si mimo podpisů a fotografií jistě odnesli i spoustu zážitků. Ale hlavně se dozvěděli, že pokud chci být v životě nejlepší, musím na sobě tvrdě a poctivě pracovat. Jsme hrdi na to, že Martina Sáblíková a Petr Novák žijí u nás ve Velkém Oseku.

Jiří Vávra

NADĚJE o.p.s.