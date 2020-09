To jsou nejvýraznější varování plynoucí z loňského kvízu uspořádaného v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI). Tradiční a už léty prověřená akce, jež žákům základních škol i středoškolákům nejen přináší poučení o tom, jak se nespálit při pohybu ve virtuálním prostředí, ale také jím nabídne příležitost vyhrát atraktivní ceny z oblasti elektroniky, se uskuteční i v nynějším školním roce, upozornil v pondělí na svém webu Krajský úřad Středočeského kraje.

I předávání poznatků z oblasti internetové bezpečnosti se přitom tvůrci snažili připravit tak, aby to daleko víc zavánělo zábavou než školou. Připravené e-learningové lekce byly aktualizovány, nechybí videospoty – to vše nejen třeba o hackerech, internetových podvodnících, kyberšikaně, klamavých zprávách či například o šíření pornografie, ale také o úskalích, která mohou skrývat takové vychytávky jako třeba chytré hodinky – a navazuje soutěžní kvíz. Už správné zodpovězení dvaceti otázek zaručuje účastníkovi zařazení do losování i ceny.

Pak je tu ale ještě expertní úroveň: Kvíz Plus, označovaný jako soutěž „pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti“. Soutěžit lze na webu kpbi.cz do konce února; pak dojde na losování výherců a také na krajská finále Kvízu Plus, pořádané již prezenční formou. Tedy jako soutěž, jejíž účastníci, pokud tomu nezabrání koronavirus, by se už měli sjet na jedno místo.

Na webu projektu KPBI, který zaštiťuje Asociace krajů ČR, nechybí ani informace pro dospělé, kteří se také mohou zapojit do prevence – a koneckonců i sami lecčemu přiučit. K dispozici jsou sekce pro učitele, rodiče, seniory – ale také pro sociální pracovníky, a dokonce i pro policisty.