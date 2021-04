Průvodci webinářem, k němuž se ve čtvrtek 15. dubna od 14 hodin lze jednoduše přihlásit na internetové adrese vimeo.com/533523191 – třeba i z mobilu, pokud má funkční internetové připojení – se stanou hejtmanka Petra Pecková a předseda komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje Petr Halada (oba STAN), známý jako dlouholetý starosta obce Kamýk nad Vltavou.

Účastníkům se představí statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), jehož kompetencí je oblast silniční dopravy, krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (rovněž ODS), dále pak nový ředitel krajského úřadu Jan Louška a dva nováčkové na postech šéfů významných příspěvkových organizací kraje: Jan Lichchtneger, který nově vede Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, a Pavel Rusý, jenž čerstvě stanul v čele Zdravotnické záchranné sužby Středočeského kraje.

Představení mužů vedoucích týmy krajských organizací či institucí, jejichž práce je pro obce i města důležitá, má podle předpokladů trvat dvě hodiny. Půjde přitom nejen o povídání; dojít má i na odpovídání. Zástupci obcí a měst se hostů mohou ptát na to, co je zajímá, a to jak během webináře přímo v prostředí videoaplikace, tak předchozím zasláním dotazů na e-mailovou adresu madarova@kr-s.cz. Krajský úřad slibuje, že webinář bude možné sledovat nejen on-line, ale k dispozici bude i jeho videozáznam.

Nejde navíc o ojedinělou akci: následovat mají další témata, jež starosty zajímají. Už v minulých týdnech se uskutečnila internetová setkání věnovaná nakládání s odpady a územnímu plánování.