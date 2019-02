Tou je například aplikace Jehlomat. Jak vysvětlil Jiří Zatřepálek z webu jehlomat.cz, program v současné době funguje zatím pouze jako aplikace pro ty, kteří se sběrem použitých injekcí zabývají. „V praxi terénní pracovník nalezne odhozenou stříkačku, a zatímco ji jeho kolega vloží do kontejneru na infekční materiál, tak pracovník do aplikace jehlu uloží. Pomocí GPS se zaznamená poloha daného sběru do virtuální mapy. Souhrn záznamů poté slouží pracovníkům pro monitoring dané lokality a zefektivňování terénní práce,“ řekl k problematice.

Dalo by se ale namítnout, že použité injekce po narkomanech často likvidují městští strážníci; v čem jim tedy pomáhá aplikace? „Městská policie samozřejmě sběry eviduje, ale jejich software jim právě zobrazení v mapě neumožňuje. To je tedy to hlavní, co mohou aplikací získat. Zároveň více odhozených stříkaček oproti městské policii zneškodní právě pracovníci neziskových organizací,“ odpověděl Jiří Zatřepálek.

Uvádí i statistiku: v roce 2018 terénní pracovníci kolínské společnosti Prostor Plus posbírali 1327 injekčních stříkaček. „Po vzájemné dohodě a souhlasu je mohou mezi sebou jednotliví uživatele aplikace sdílet. Data se poté mohou uceleně prezentovat městskému protidrogovému koordinátorovi, komisi kriminality města a podobně,“ vysvětlil.

Jehlomat podle jeho slov zkvalitňuje monitoring oblastí nalezených jehel. Častěji tak jsou tímto materiálem zasažena vlaková a autobusová nádraží, případně periferie měst, výjimkou podle Jiřího Zatřepálka není ani okolí lékáren. „Naproti tomu Jehlomat.cz zmapoval skutečnost, že nalézt použitou stříkačku na dětském hřišti je spíše rarita. Není pravda, že by stříkačku nemohl někdo z veřejnosti na dětském hřišti nalézt. To se pochopitelně může stát. Ovšem v mnohem větší míře je pracovníci nachází na jiných místech,“ podotkl Jiří Zatřepálek.

Aplikaci používají v Benešově, Berouně, Příbrami, Vlašimi, Mníšku pod Brdy a Rakovníku, nyní se chce do aplikace připojit i Kolín.

Města se ale problematikou někdy zabývají i na vlastní pěst. Takovým příkladem je třeba Příbram, která chce vyvinout svoji aplikaci, která vedle jiné problematiky řeší i právě tuto oblast. Podle příbramského starosty Jindřicha Vařeky má radnice na aplikaci čtrnáctimilionový projekt. „Bude to mobilní aplikace pro občany napojená na příslušné odbory. Bude to fungovat oboustranně, data půjdou jak od občanů, tak i k nim, aplikace by měla fungovat už letos,“ uvedl.

V Kolíně se k Jehlomatu chystají připojit. „Bude to propojení s městskou policí i Policií České republiky, půjde o analýzu dat, kde se jehly nacházejí nejčastěji,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.