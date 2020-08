Zřejmě se nejedná jen o hodnocení zástupců společnosti. Ta se se totiž pochlubila, že po úpravách systému čištění vzdušiny, jejíž funkčnost se stále měří, firma v červnu neobdržela ani jednou stížnost na zápach. Informoval o tom Libor Rajský z agentury Sinuhet, která Vafo mediálně zastupuje. Rovněž podle vlastních zjištění Deníku se zdá, že se situace kolem zápachu výrazně změnila k lepšímu; především v lokalitách, jež jsou od výrobního závodu vzdálenější.

Environmentální komise, již předsedá Karel Ciahotný z Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické, pokračovala v kontrolách funkčnosti systémů na čištění vzdušiny. Věnovala se také měření množství organických látek v odpadním vzduchu a měření zákalu odpadní vody z koncové vodní pračky. To, že v průběhu celého měsíce nedorazila jediná stížnost na zápach od veřejnosti, podle Rajského dokládá efektivitu nynější podoby čisticí soustavy.

Do ní firma v minulosti investovala desítky milionů, mimo jiné pořídila i dva stupně plazmového čištění, avšak k omezení stížností a protestů to nevedlo. Podle analýzy Ciahotného týmu to měl na svědomí především aerosol. Zatímco suchý vzduch by systémy čištění, impozantní i svými rozměry, měly zbavit smradu téměř dokonale, v drobných kapičkách vody se zápach „ukrýval“: takto prošel čisticí soustavou – a uvolnil se až opodál, když se voda odpařila. Nově zkoušené úpravy by měly pomoci problémy řešit.

„Absence stížností na zápach v průběhu června potvrzuje trend z posledních měsíců, kdy jejich počet postupně klesal,“ konstatoval Rajský. Zmínil i sledování vlivu koncové vodní pračky, jež byla v chrášťanském závodě instalována na konci loňského roku; ještě předtím, než environmentální komise přišla se svými návrhy. „Na základě provedených šetření bylo vyhodnoceno, že čisticí systém pracuje bez závad, uvedl Rajský. S tím, že kontrola funkčnosti instalovaných systémů včetně dalších pravidelných měření a průběžného vyhodnocování výsledků bude pokračovat i nadále.