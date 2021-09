Zdeňka Miksová, již nyní děti znají z poděbradského Domu dětí a mládeže Symfonie, obdržela ocenění za to, že pedagogem je nejen profesí, ale hlavně srdcem. Své nadšení pro přírodu předávala žákům v biologii, zeměpisu a vlastivědě; od roku 1995 vedla kroužek ochránců přírody, v jehož rámci školní učivo doplňovala a propojovala teorii s praxí. Stále je také aktivní hodnotitelkou zeměpisných olympiád v regionu.

Patří k nim i Jiří Luka ze Základní školy VIA Beroun, který na prvním stupni učí už 26 let a v roce 2004 získal korunku jako symbol ocenění Zlatý Ámos. Od počátku svého působení se zaměřoval na hodnotovou výchovu, k čemuž využíval projektovou výuku a proaktivní styly vyučování – a dnes je i lektorem hodnotového vzdělávání. Působí také jako kouč pedagogických pracovníků a české školství reprezentuje na mezinárodních konferencích.

Práci oceněných vyzdvihuje i krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) s tím, že jejich úsilí mnohonásobně přesahuje běžné povinnosti. „Je zřejmé, že vzdělávání dětí a mládeže berou jako skutečné poslání. K tomu sdílejí své profesní zkušenosti, organizují různé akce a celkově se snaží o to, aby studenti i jejich rodiče byli spokojení a aby ve škole byla příjemná a tvůrčí atmosféra,“ chválí Vácha.

