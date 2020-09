Debaty se zúčastnilo devět kandidátů: Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), Jiří Snížek (Piráti), Robin Povšík (ČSSD), Martin Kupka (ODS), Zdeněk Štefek (KSČM), Radek Rozvoral (SPD), Petra Pecková (STAN), Jan Jakob (TOP 09) a Antonín Fryč (Trikolóra). Moderátorem diskuze byl Martin Rumler, šéfredaktor středočeských Deníků. „Jsme rádi, že na předvolební debatu přišli všichni pozvaní. A že byla i přes některé výrazné názorové rozdíly kandidátů korektní,“ uvedl.

Diskuze se odehrála v takzvaném štábním domku kutnohorské jezuitské koleje, kde kandidáti v rouškách zasedli ke kulatému stolu. Došlo jak na dotazy moderátora, tak čtenářů středočeských Deníků. Někteří se ptali na konkrétní problémy Středočeského kraje, jiní dávali dotazy spíše osobní – zajímalo je například, který z okresů v kraji je u kandidátů nejoblíbenější nebo zda vzpomínají na Karla Gotta.

Kandidáti na post hejtmana Středočeského kraje odpovídali také na anketu Deníku zahrnující třicet otázek, která zkoumala jejich stanoviska v různých oblastech: například zda jsou pro zavedení přímé volby hejtmana; jestli by měl hejtman zveřejňovat svůj diář, aby veřejnost viděla, s kým se denně potkává, a kontrolovat tak lépe výkon jeho funkce; nebo zda může být hejtman zároveň poslancem či senátorem.

Online reportáž

Ústředním tématem byla právě doprava, která trápí ve středních Čechách spoustu lidí. Kandidáti na post hlavy kraje shodně cítí potřebu v této oblasti dále pracovat. Řada Středočechů totiž dojíždí za prací především do Prahy právě auty, trápí je přitom omezená kapacita silnic nebo stále nedokončená dálniční síť. Někteří kandidáti proto navrhovali, aby se posilovala úloha alternativní dopravy, kdy by lidé mohli svá auta nechávat na odstavných parkovištích a do Prahy cestovali například vlaky. Další zmiňovali možnost cyklodopravy.

S tématem dopravy souviselo i budování takzvané vysokorychlostní dálnice v podobě rychlého připojení k internetu. To se stalo zásadním zejména v době koronaviru, kdy řada lidí pracuje z domova a internet je pro ně jediným spojením s pracovištěm.