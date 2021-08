Lidé, pro něž dovolenkové sezona ještě nekončí, se také zajímají o průjezd Slovinskem, o Chorvatsko, Řecko, Španělsko i další přímořské státy. Pravidla cestování, jež mají pomoci omezit šíření koronaviru, se totiž mění v reakci na aktuální vývoj epidemické situace.

Radu dostávají volající shodnou: ideální je využít webovou adresu dovolena2021.cz. Ta odkazuje na část covidového portálu ministerstva zdravotnictví, kde úředníci neustále doplňují a upravují všechny detaily tak, aby byly pořád aktuální.

Údaje jsou přiřazeny k 15 často navštěvovaným zemím – plus nechybí odkaz na covidový rozcestník na webu ministerstva zahraničí, kde jsou informace týkající se cestování do všech zemí, rozdělených do pěti barevně odlišených slupin; nechybí ani čísla na informační linky.

Vyplatí se tak nejen seznámit se se situací před odjezdem, ale i pak nahlédnout v cizině na web (nebo pověřit někoho z blízkých doma) k prozkoumání, zda se něco nezměnilo před návratem.

Třeba právě v případě Bulharska se podmínky návratu z dovolené nově zpřísňují. Změnu „k horšímu“ lze zaznamenat také například v případě Černé Hory, Kosova nebo USA. Naopak si polepšily kupříkladu Rusko nebo Tunisko – důrazné doporučení státních orgánů, kam necestovat, se už na ně nevztahuje.