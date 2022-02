Kam do školy po škole? Přes polovinu žáků ovlivňují jejich záliby

Práci, která jim umožní vydělat si mezi 30 a 40 tisíc korun měsíčně, by si přálo nejvíc středočeských školáků rozhodujících se o své profesní dráze; zvlášť dívky ale předpokládají, že to může být i míň. Naproti tomu tři procenta chlapců a dvě procenta dívek očekávají mzdu mezi 70 a 100 tisíci - a rovněž tři procenta chlapců a jedno procento dívek si představují, že to má být ještě víc.

Den otevřených dveří na střední škole. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Naznačuje to rozsáhlý výzkum profesní orientace ve středních Čechách, jehož výsledky zveřejnil krajský úřad. Na úrovni základních škol se do něj zapojilo 6751 osmáků a deváťáků ze 162 škol. Podle slov krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy (STAN) je to vůbec poprvé, kdy se kraj ptal nejen žáků základních škol, ale i středoškoláků, co vlastně chtějí a co je ovlivňuje. „Výsledky nám mimo jiné poslouží pro další koncepční činnost ve školství,“ konstatoval Vácha. S tím, že kraj plánuje ve výzkumech pokračovat i v příštích letech, aby získal srovnání v delší časové řadě. Kdo radí nejvíc? Maminky! Předtím, než budou žáci a žákyně nejvyššího ročníku na základkách s koncem února odevzdávat přihlášky na střední školy a učiliště, průzkum ukázal, že při volbě profese jim radí kdekdo – avšak škola v tomto směru rozhodně nehraje první housle; ani druhé. Nepřekvapí, že nejčastěji jsou to rodiče, přičemž maminky častěji (u 55 procent dotazovaných) než tatínkové (40 procent); někdo z širší rodiny má vliv na 17 procent respondentů. Ekologickou výchovu má dětem přiblížit i vzdělávání on-line a pomocí videa Šestnáct procent se hlásí k tomu, že volbu povolání probírají s kamarádem či kamarádkou, deset procent se sourozencem. S učiteli jen sedm procent, s výchovnými poradci ve škole dokonce pouhá dvě procenta; jedno procento pak zažilo i konzultace s úřadem práce. Výsledek? Na gymnázium by rádo zamířilo 16 procent žáků, jinde – v rámci odborného vzdělávání – by jich chtělo maturovat celých 60 procent. S vyučením počítá čtvrtina; vlastně 23 procent. „Dvě procenta žáků nepředpokládají dosažení středního studia zakončeného maturitou nebo výučním listem,“ připomněl radní Vácha. A šestatřicet procent, více než třetina, pak pro budoucnost plánuje i získání vysokoškolského vzdělání. Atraktivní obor, který je blízko Zatímco kluci se netají sportovními sny a hodně tíhnou k technice a IT, přičemž zpravidla očekávají, že se technické zaměření také skutečně naplní, pohádkovou kariérou pro dívky by častěji byly dráha umělkyně nebo právničky – ale chápou, že reálnější jsou takové obory jako zdravotnictví, péče o zvířata a cestovní ruch; ani kultura však nestojí stranou. Není bez zajímavosti, že na výběr profesní dráhy mají u více než poloviny žáků (56 procent) vliv jejich zájmy a koníčky. Poměrně velkou váhu ale mají také doporučení rodiny (33 procent) a dobrá dopravní dostupnost školy (24 procent). Pro 17 procent odpovídajících je důležitý očekávaný dobrý výdělek, 11 procent volí obor s tím, že najít práci bude snadné. PODÍVEJTE SE: Kraj mapuje stav svých budov, školy mají ušetřit za energie Informace o škole na internetu (zásadní pro 16 procent dotazovaných) mají převahu nad doporučeními kamarádů (12 procent). Bez vlivu nezůstaly ani návštěva školy (9 procent) a její den otevřených dveří (6 procent). Nižší váhu měly vliv sociálních sítí s pěti procenty i doporučení výchovného poradce s pouhými třemi. Nepřekvapí, že v krajském hodnocení výsledků se lze dočíst: „Z výsledků šetření mimo jiné vyplývá, že na základních školách je velký prostor pro aktivity kariérového poradenství.“ Jak žáky lákají středoškolské obory:

- Obecná příprava: 15,6 procenta

- Strojírenství: 7,8 procenta

- Ekonomika a administrativa: 7,5 procenta

- Elektrotechnika, telekomunikace: 7,5 procenta

- Zemědělství a lesnictví: 6,4 procenta

- Gastronomie, hotelnictví a turismus: 6,3 procenta

- Umění a užité umění: 6,2 procenta

- Obecně odborná příprava: 5,4 procenta

- Zdravotnictví: 4,1 procenta

- Informatické obory: 3,9 procenta

- Osobní a provozní služby: 3,8 procenta

- Stavebnictví: 3,7 procenta

- Právo: 3,6 procenta

- Pedagogika: 3,6 procenta

Zdroj: výzkum profesní orientace ve středních Čechách

