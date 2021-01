Prvotní zprávy z místa události se jevily jednoznačně: šestiletou holčičku, která si v pátek odpoledne hrála poblíž jednoho z domů ve Zlatnické ulici, uštkl ve chvíli, kdy se dostala k vysazeným tújkám u hranice pozemku, neznámý had. Přes botu. Zasahovali záchranáři, kteří malou pacientku odvezli na jednotku intenzivní péče, policisté i hasiči – a rozjela se velká pátrací akce.

Druhého ledna to byla zpráva dne, přičemž útok hada vypadal jako jasná věc. Debatovalo se jen o tom, jestli plaz bude nalezen živý, nebo mrtvý, zahubený chladem – a zda se pak ukáže, zda šlo o předpokládaného chřestýše, nebo snad o velkou zmiji. Nenašlo se nic, byť v okolí došlo jak na pátrání v terénu, tak třeba v garážích, kde by had mohl najít útočiště.

A nikam nevedlo ani hledání chovatele, který by hada postrádal. Či případně zvíře odnesl z místa činu, aby zametl stopy a vyhnul se tak postihu. Bez odezvy zůstala i výzva starosty Norberta Hlaváčka (Změna pro Jenštejn), aby se majitel přihlásil alespoň anonymně a ve schránce nechal vzkaz, o jakého hada se jednalo.

Jestli je na informacích, které se kolem údajného uštknutí vyrojily, něco pravdy, zůstává zatím otázkou bez odpovědi. Ani úterní výslech zraněné holčičky, která už je od pondělka z nemocnice doma, a její matky neukázal, že by na místě někdo hada spatřil. To Deníku potvrdila Barbora Schneeweissová ze středočeského policejního ředitelství. „Z informací, která podala, nevyplývá mechanismus zranění – tedy co zranění způsobilo,“ konstatovala.

Čeká se na výsledky krevních testů a posudky

Ve středu Schneeweissová Deníku řekla, že šetření stále probíhá a nadále pokračují i výslechy. Hlavními zajištěnými důkazy jsou odebraná krev dítěte a jeho bota. A policie čeká na odborná vyjádření. „Hlavně na výsledky krevních rozborů, jestli se ukáže přítomnost hadího jedu,“ upřesnila Schneeweissová. S poznámkou, že zajištění takové analýzy není zrovna nejjednodušší. Posudek se prý ale dělá i k samotnému zranění.

Případ policisté prošetřují jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Schneeweissová míní, že na tom se nic měnit nebude. Ani za situace, že by se nakonec prokázalo, že zranění dítěte had nezpůsobil. Nemohlo by se v takovém případě jednat třeba o šíření poplašné zprávy? „Ne; to si nemyslím,“ reagovala na otázku Deníku.

Část místních však zvěsti o hadovi skutečně vylekaly. „Je pochopitelné, že tato záležitost je pro obyvatele obce značně diskomfortní, kdy se cítí ohroženi a v nebezpečí,“ připustila mluvčí Suchánková. S ujištěním, že policie se případu „velmi intenzivně věnuje“. Místostarosta Martin Šidlák (Změna pro Jenštejn) na facebooku informoval, že také běží interní šetření, zda byl správný postup policie v den incidentu.