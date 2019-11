/FOTOGALERIE/ S dronem, čtyřkolkou i za pomoci člunu obhlížely hlídky středočeské policie rekreační objekty v chatových osadách u Vltavy na Dobříšsku. „Kontrolovaly chaty ze země, ze vzduchu i z vody,“ uvedla k akci z pátku 8. listopadu policejní mluvčí Veronika Čermáková, podle jejíchž slov téměř třicítka policistů prověřila desítky míst.

Preventivní program "Zabezpečte se". | Foto: Policie ČR

Třebaže se nevyskytlo cokoli podezřelého, co by naznačovalo, že se někdo vloupal do některé z chat nebo karavanů, policisté považují za přínos i svou viditelnou přítomnost v rekreačních oblastech, jež v období zimního klidu rádi vyhledávají rozmanití nenechavci. Podobné kontroly tedy mají pokračovat i v dalších týdnech a měsících. Přispívají prý k tomu, že vloupaček v posledních letech rok od roku ubývá.