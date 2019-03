Ve volném čase soutěží ve sportu strongmanů – tedy mužů, kteří dokážou uzvednout, unést či utáhnout náklad, jaký je pro netrénovaného milovníka gauče zcela mimo dosah. Jak mimo dosah možností, tak i chápání.

Přenášení obrovské zátěže v podobě rozmanitých břemen, zvedání klády, převalování obřích pneumatik či třeba tahání kamionu sice Ulbrich při výkonu služby asi neuplatní, přesto si však pochvaluje, že mu tento sport v policejní práci pomáhá. „Udržuje mě v dobré kondici, což je pro profesi policisty důležité,“ říká muž, který uniformu poprvé oblékl v září 2016. Silácké zápolení, k němuž díky informacím z internetu přešel od běžného cvičení v posilovně kombinovaného s nácvikem bojových umění, ho přitom chytlo natolik, že mu věnuje téměř všechen volný čas. Ať už ježdění po závodech, nebo v rámci tréninku. „Mimo závodní sezonu cvičím čtyřikrát až pětkrát v týdnu – vždy tak dvě a půl až tři hodiny,“ připomněl. Na omylu by však byl ten, kdo by předpokládal, že v sezoně ještě přitvrdí: to se naopak trénuje méně. Ovšem – jen o trochu.

Policejní strongman oceňuje, že k dosažení dobrých výkonů nestačí jen hrubá síla. Potřebné jsou i další schopnosti a dovednosti – především vytrvalost, obratnost a rychlost. I to se hodí ve chvíli, kdy má na sobě nejen tričko a trenky, ale také kompletní zásahovou výstroj.