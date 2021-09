Burčák i víno se nyní těší oblibě na rozmanitých slavnostech a veselicích. Středočeské vinobraní spojené s dožínkami, které v sobotu hostil park zámku Kačina na Kutnohorsku, je sice pro rok 2021 už jen vzpomínkou, avšak příznivci produktů vinných i nevinných si ještě ve středních Čechách přijdou na své. Další akce tohoto typu se chystají – a netýká se to jen právě Kutnohorska, Mělnicka či Berounska, jež v rámci kraje patří k nejvýznamnějším regionům spjatým s pěstováním vína.

Vinobraní a dožínky na Kačině. | Foto: Deník/Michal Bílek

Tradiční velké vinobraní chystají v Mělníku, kde mu v tomto týdnu bude patřit celý víkend od pátku 17. do neděle 19. září. Akce, o jejíž oblibě hovoří už to, že se jedná o 82. ročník, je nejen svátkem mladého i vyzrálého moku z hroznů, ale návštěvníky, kteří neváhají přijet i z daleka, láká také multižánrovým programem. Ten zahrnuje živou hubu hned z trojice pódií, scénu s programy speciálně pro děti včetně divadla, historický průvod, stánky řemeslného jarmarku, pouliční umění i s kejklíři a šermíři nebo flašinetářem, ale také rozsáhlou nabídku občerstvení včetně degustačního dvora, foodtrucků i delikates k vínu – stejně jako atrakce v zóně, kde se neplatí vstupné. Letos program doplňují akce k poctě sv. Ludmile, babičce a vychovatelce sv. Václava, k níž se Mělničtí hlásí jako k nejslavnější rodačce – a aktuálně se připomíná 1100 let, jež podle tradice uplynou od jejího zavraždění.