Pořídit bydlení během posledních let citelněji podražilo také na Mladoboleslavsku, Berounsku, Kladensku na Nymbursku; v případě rodinných domů se statistiky víc vyhouply vzhůru i na Mělnicku. Všeobecně však zdražování bytů bylo v posledních letech znatelnější než v případě domů.

Centrum měst dražší než vesnice

Rozdíly jsou však i v těsném sousedství: za bydlení na vsi se zpravidla platí mnohem méně než za velké město; tam pak cena stoupá s blízkostí centra. A lokalita, tedy přesná poloha, často dokonce může mít při sjednávání ceny výrazně větší vliv než aktuální stav nemovitosti.

O tom by mohli vyprávět asi všichni, kteří si hledali nové bydlení podél příjezdových tras do Prahy. Poptávka šroubuje ceny nahoru. To vše v uplynulých letech platilo i pro ceny stavebních pozemků – kromě Prahy východ, kde se nejdráž dala pořídit možnost stavět v obcích velikostní kategorie od dvou do deseti tisíc obyvatel.

Vývoj cen nemovitostí v konkrétním regionu – a zvláště jeho odhady pro budoucnost – je téma, které realitní makléři mívají v oblibě. Rádi hovoří obsáhle, s řadou argumentů a četnými příklady. Často také vybírají rozdílné souvislosti a kladou důraz na odlišné aspekty podle toho, zda hovoří s prodávajícím, nebo zájemcem o koupi – a zdůrazňují, jak se klientovi podařilo vydělat na vhodném načasování.

Nezávislá data, vycházející z údajů v přiznáních k dani z převodu nemovitostí předkládaných finančním úřadům, nicméně hovoří jasně. Ceny se zvedají všeobecně – přičemž ve středních Čechách vlivem blízkosti k hlavnímu městu stoupají rychleji než jinde v republice. Alespoň to platilo v období let 2016 – 2018, pro něž jsou k dispozici nejnovější, aktuálně zveřejněné údaje Českého statistického úřadu. A pokud jde o Prahu, ta představuje samostatnou kapitolu.

Metr za tisíce – nebo desetitisíce

V případě rodinných domů dosahovala průměrná kupní cena roku 2018 v rámci celého kraje 3,8 tisíce korun za metr krychlový. Její vzestup byl podle zjištění statistiků v posledních letech většinou rovnoměrný – na rozdíl od Prahy-východ a Prahy-západ, kde ceny rostly více, avšak s kolísáním; nejvíc vyskočily v roce 2017. Celokrajsky a z dlouhodobějšího pohledu platí, že kubický metr přijde ve středních Čechách zhruba o tisícovku dráž ve srovnání s republikovým průměrem. Proti nejlevnější Vysočině jde téměř o dvojnásobek. Naopak Praha je statisticky ještě dvouapůlkrát dražší než střední Čechy.

Žebříčkům drahoty vévodí v případě domů Praha-západ a Praha-východ; následují Mělnicko, Berounsko a Kladensko. Všechny tyto okresy se umístily do 10. příčky republikového žebříčku, připomněl Ondřej Junášek ze středočeské krajské správy statistického úřadu. Naopak nejlevněji je v kraji na Rakovnicku (na 55. pozici z celkem 77 okresů v republice).

Nahoru šly i ceny středočeských bytů, u nichž průměrná kupní cena metru čtverečního byla v kraji pro rok 2018 vyčíslena na částku 29,2 tisíce korun. Mezi roky 2010 a 2015 se ceny téměř neměnily; na rozdíl oz zbytku republiky. Pak se začaly zvedat – a vzhůru vystřelily zvláště v letech 2017 a 2018. Dlouhodobě je středočeský byt více než třikrát dražší než v nejlevnějším Ústeckém kraji – nicméně Praha představuje ještě 2,3násobek.

Cenám bytů vévodí v kraji Praha-východ a Praha-západ (proti domům v obráceném pořadí); následují Mladoboleslavsko, Berounsko, Kladensko a Nymbursko. „Nejlevněji se v kraji prodávaly byty v okrese Kutná Hora, čemuž odpovídala 39. pozice v pořadí z celkového počtu 77 okresů České republiky,“ uvedl Junášek. Zvláště u bytů ceny většinou stoupaly s rostoucí velikostí obce a blízkostí centra města – a také platí, že čím větší sídlo, tím menší bývají rozdíly v ceně za plošný metr u jednotlivých prodejů.

Nemovitosti ve středních Čechách v období 2016 – 2018

Průměrné ceny domů (v korunách za metr krychlový):

Region Celkem Sídla do 1999 obyvatel 2000 – 9999 obyvatel 10 000 – 49 999 obyvatel 50 000 obyvatel a více Benešovsko 2730 2481 3254 3310 - Berounsko 3350 2841 3683 5678 - Kladensko 3262 3249 3496 2525 3313 Kolínsko 2612 2338 2932 3573 - Kutnohorsko 2249 2154 1944 2990 - Mělnicko 3373 3370 3697 3059 - Mladoboleslavsko 2962 2614 3261 3684 - Nymbursko 2766 2421 3247 4622 - Praha-východ 6419 6495 6599 5830 - Praha-západ 6525 5953 7006 - - Příbramsko 2452 2535 2188 2379 - Rakovnicko 2082 2014 3318 1960 - Středočeský kraj 3509 3206 4101 3934 3313



Průměrné ceny bytů (v korunách za metr čtvereční):

Region Celkem Sídla do 1999 obyvatel 2000 – 9999 obyvatel 10 000 – 49 999 obyvatel 50 000 obyvatel a více Benešovsko 23 331 15 378 20 664 27 542 - Berounsko 27 447 17 991 24 912 30 984 - Kladensko 26 481 13 500 23 658 23 319 27 463 Kolínsko 20 763 10 225 19 222 23 801 - Kutnohorsko 17 868 11 723 13 092 18 929 - Mělnicko 21 201 15 076 17 297 23 554 - Mladoboleslavsko 30 203 20 818 24 912 32 564 - Nymbursko 25 485 13 195 27 619 26 859 - Praha-východ 31 860 29 560 31 264 33 434 - Praha-západ 30 995 29 715 31 677 - - Příbramsko 18 240 9 570 19 111 19 301 - Rakovnicko 18 097 10 472 19 376 22 401 Středočeský kraj 25 204 15 775 23 616 26 883 27 463



Zdroj: Český statistický úřad; údaje vycházejí z přiznání k dani pro prodeje nemovitostí