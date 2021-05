V úseku mezi tunely Lochkov a Cholupice (čili Komořanským), nad ústím Berounky do Vltavy, se o dva dny podařilo zkrátit práce na opravě asfaltobetonového povrchu vozovky a mostních závěr v jízdním pásu směrem „na Brno“.

Na odstranění dopravního omezení tak dojde již v pátek večer; po odeznění odpolední dopravní špičky. Již v sobotu tak řidiči tímto úsekem projedou bez omezení – a v obou jízdních pásech po novém povrchu,“ ohlásil Buček.

Jedním dechem připomněl, že se na Pražském okruhu chystá další větší akce, která může přinášet dopravní komplikace: oprava mimoúrovňového křížení Zbraslav. Dálniční ředitelství nyní hledá zhotovitele ve výběrovém řízení, do něhož firmy mohou podávat nabídky do 13. května. Stavební ruch by se pak měl rozběhnout v červnu nebo v červenci.