Jedna z devíti pečetí kvality potravin zůstala neudělena

Střední Čechy – Chleba, něco na namazání, výrobky mlékárny i z řeznictví – a k tomu ještě pivko a dezert. Vypadá to jako nákupní seznam – a vlastně ano: skutečně může posloužit jako doporučení, co nakoupit. I to je cílem potravinářských soutěží: ukázat, které pokrmy stojí za pozornost spotřebitelů.

Ve středu, kdy se v Příbrami soutěžilo o Regionální potravinu Středočeského kraje, se v elitní společnosti ocitly další pochoutky s výjimečnou kvalitou i chutí. | Foto: Státní zemědělský intervenční fond

Osm nových ocenění Ve středu, kdy se v Příbrami soutěžilo o Regionální potravinu Středočeského kraje, se v elitní společnosti ocitly další pochoutky s výjimečnou kvalitou i chutí. „Hodnotitelská komise vybrala osm přírůstků," sdělila Deníku Vladimíra Nováková z centrály Státního zemědělského intervenčního fondu. V rámci Středočeského kraje byla podle informací regionální koordinátorky soutěže Gabriely Jeníčkové z Krajského informačního střediska Středočeského kraje udělena ocenění spojená s právem užívat charakteristické zeleno-modré logo v osmi kategoriích; devátá (trvanlivé masné výrobky a konzervy) zůstala bez ceny. Úspěšných firem, mezi nimiž se prosadila i integrovaná škola z Jesenice na Rakovnicku, je celkem sedm: společnost Proteco Agro z Kolínska ovládla hned dvě kategorie: značku Regionální potravina Středočeského kraje získala pro svůj tvaroh a zákys. Komise posuzovala celkem 76 produktů od 20 středočeských výrobců využívajících místní suroviny. To patří ke stěžejním podmínkám: podíl regionálních surovin je stanoven nejméně na 70 procent. Největší „nával" byl mezi mléčnými výrobky – přihlášeno jich bylo 19. I mezi těmi, které neuspěly, byly velmi zajímavé produkty. Pravidla jsou ale jasná: vítěz v každé kategorii může být jen jeden. „Vybrat vítěze z tak velkého počtu nebylo jednoduché," připomněla Nováková. Osmičlennou komisi tvořili zástupci ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. Prestižní společnost „Soutěž si vybudovala renomé a popularita výrobků s puncem Regionální potravina stoupá," poznamenala Nováková. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím tohoto projektu podporuje malé a střední zemědělce a producenty potravin. Značku, kterou spravuje Státní zemědělský intervenční fond, má oceněný výrobek právo užívat po dobu čtyř let. Aktuálně se tímto logem mohou honosit obaly 419 produktů. Hodnocení spojovaná nejen se soutěží, ale i s udělením příslušné značky, jsou populární u výrobců, kteří si zakládají na odpovědném přístupu – a mají ohlas i u spotřebitelů. Vlastní akci tohoto typu pořádá také hejtmanství: již tradiční soutěž Potravinářský výrobek Středočeského kraje. I její vítězové získají právo dočasně užívat charakteristické logo, které jako pečeť kvality mohou umístit na obaly svých výroků. Ocenění Regionální potravina Středočeského kraje 2018:

- Masné výrobky tepelně opracované: Martinický talián (Ekofarma Počaply)

- Sýry (včetně tvarohu): Tvaroh z obce Ohaře tučný (Proteco Agro)

- Mléčné výrobky ostatní: Zákys z obce Ohaře (Proteco Agro)

- Pekařské výrobky (včetně těstovin): Chléb Kladenský klas 1150 g (Kompek)

- Cukrářské výrobky (včetně cukrovinek): Dezert Švestík (Integrovaná střední škola Jesenice)

- Alkoholické a nealkoholické nápoje: Hubertus světlý ležák Premium – nefiltrovaný (Pivovar Hubertus)

- Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě: Starokolínské kysané zelí bílé (Baše a spol.)

- Ostatní: Vaječná pomazánka (Boneco)



