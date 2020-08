Kvůli pandemii nového typu koronaviru Honza Šulc uvažoval o zrušení prvního ročníku. "Nicméně mi to moji kolegové spolupořadatelé rozmluvili a přesvědčili mě, ať se nenechávám odradit. Program jsme upravili jen mírně. Nyní můžu říct, že je více než bohatý a je na co se těšit!," říká pořadatel Honza Šulc.

Co to vlastně ten Papůfest je a kdy se uskuteční?

Papůfest je první rodinný foodfestival v Rakovníku, který se uskuteční na Tyršově koupališti už nyní v sobotu 29. srpna.

Na co se konkrétně mohou návštěvníci těšit a proč by měli dorazit? Jsou přichystané nějaké exkluzivity?

Návštěvníci se mohou těšit na známé kuchařské tváře, které budou vařit na pódiu. Namátkou například Marek Fichtner, Markéta Hrubešová, nebo Pepa a Viki z Masterchef 2020 a další. Na festivalu bude samozřejmě probíhat stánkový prodej, a tak budou moci návštěvníci ochutnat nejen známá, ale i neznámá jídla. Prostřednictvím chutí se návštěvníci dostanou například do Argentiny, na Srí Lanku, do Srbska, do Ameriky, do Koreje a podobně. Rozhodně je na co se těšit.

Jak to bude celé probíhat?

Akce začíná v deset hodin a končí úderem dvacáté. Na pódiu se během dne vystřídá řada kuchařů, kteří budou vařit svá menu, jež budou moci návštěvníci ochutnat prostřednictvím VIP vstupenek.

Během celého dne pak budou k mání dobroty u stánků a foodtrucků. Protože myslíme i na děti, bude zde několik stánků přímo pro ně. Dále jsou připraveny i soutěže o velmi zajímavé ceny.

Celý Papůfest pak uzavře soutěž v pojídání chilli. Na to se já osobně moc těším, myslím, že to bude velká zábava. (smích)

Zdroj: Archiv Jana Šulce

Kde se dají sehnat vstupenky?

Vstupenky budou k prodeji pouze na místě. A to jak obyčejné vstupenky, tak i VIP.

Proč zrovna název Papůfest?

Dlouho jsem přemýšlel nad názvem, který si lidé dobře zapamatují, částečně je bude provokovat a zároveň bude hravý a přiláká pozornost. Nechtěl jsem to pojmenovat jen foodfestival Rakovník, to je moc univerzální, fádní. Myslím, že název Papůfest splnil svoji roli nad očekávání.

Jedná se o ojedinělou akci v Rakovníku, plánuješ její pokračování?

Nerad bych předbíhal, jelikož máme před sebou teprve první ročník, ale dopadne-li vše dobře, rádi festival zopakujeme i příští rok.

A proč Rakovník? Přeci jen Rakovník je menší středočeské město…

Já pocházím z Rakovníka, mám to tu rád, takže jsem ani nepřemýšlel nad jiným městem. I přesto, že Rakovník není zrovna velkoměsto, věřím, že lidi bude tato tématika zajímat a přijdou se podívat. Navíc jako velké plus shledávám, že v Rakovníku zatím nikdo foodfestival neuspořádal.

Budete muset řešit hygienická opatření kvůli epidemii Covid-19? Byl kvůli tomu program nějakým způsobem upraven?

Ještě na začátku června jsem myslel, že festival nakonec právě kvůli pandemii neuspořádám, a to i přesto, že jsem na tom dělal v podstatě už od října minulého roku. Nicméně mi to moji kolegové spolupořadatelé rozmluvili a přesvědčili mě, ať se nenechávám odradit. Program jsme upravili jen mírně. Nyní můžu říct, že je více než bohatý a je na co se těšit!



Kromě kapely Falešná Ozvěna jste se stal známým díky soutěži MasterChef. Čím se nyní zabýváte? Máte někde svoji kuchyň, svůj provoz?

Nyní se zabývám výrobou rolované zmrzliny a přípravou výběrové kávy. Z myšlenky vlastní restaurace dávno sešlo, jednak z finančních důvodu a za druhé je to strašná dřina. (smích) Musím říct, že organizování mě dost baví, rád bych u toho nějaký ten pátek ještě zůstal.

Pracujete na některých svých exkluzivitách?

Vlastně mě dost zaměstnává Papůfest, což považuji za takovou svou exkluzivitu, chcete-li splněný sen.

Kdo je vaším kuchařským vzorem?

Kuchařský vzor býval Jamie Oliver, ale to už je dávno. Nyní žádného idola nemám. Mám rád poctivě připravené jídlo, které má myšlenku, je z čerstvých surovin a dobře chutná. To, kdo ho uvařil, už je vlastně jedno.

Zdroj: Deník / Redakce