V berounském regionu jste jasně dominovali před druhým ANO a získali 30 %, tedy o 7 % více. Podobně, i když ne tak jednoznačně, tomu je ve vašich rodných Hořovicích. Jaký je to pro vás od voličů vzkaz?

Volební výsledek beru jako úspěch. Vedl jsem kandidátku ve středních Čechách, kde jsme porazili jak hnutí ANO, tak i Piráty a STAN, kde se jim předpovídal větší úspěch. Byť jsem se ještě nestačil podívat na výsledky v konkrétních okrscích, a jestli říkáte, že v Hořovicích jsme také uspěli, tak z toho mám též velkou radost, protože odsud pocházím, žiji tady a tohle je vzkaz od mého nejbližšího okolí, že to nedělám úplně špatně.

Když se podíváme na barevné rozdělení regionu, tak lze vyčíst, že čím blíže k Praze, tím je "území více vaše". Proč tomu tak může být?

Určitě se nejedná o nic překvapivého, že s blízkostí k Praze roste větší počet pravicových voličů. Co přinesly tyto volby, to platilo už v krajských volbách.

A možný důvod?

Myslím si, že to souvisí s ekonomickou situací. Praha je prostě magnetem a ekonomických hegemonem celého regionu a právě do obcí v okolí hlavního města se stěhují ekonomicky, řekněme, úspěšnější lidé. To tak bývá i všude jinde na světě, že tito lidé volí spíše doprava.

Předpokládá se, že prezident Zeman bude respektovat ústavní zvyklosti a vašeho šéfa pověří o sestavení stoosmičkové koalice, kdy se už podepsalo memorandum o spolupráci. Budete se ucházet o některé funkce ve sněmovně, případně i o ministerský post? A naopak složíte funkce, které zastáváte v Kraji?

Krajským zastupitelem už nejsem. Jsem pouze členem výboru pro vzdělávání a sport, takže to není nic, co by mě stálo příliš mnoho času. A co se týče politických funkcí, výsledky byly sečteny teprve včera, takže teprve teď se rozběhnou jednotlivá jednání. Čili teprve až na jejich průběhu budou záviset nějaké výsledky a případná politická angažmá na nejrůznějších možných postech. Určitě bych tato jednáním nechtěl předbíhat.

I tak s přihlédnutím na vaši specializaci v ekonomii byste měl zájem o členství v nějakém výboru, který je této oblasti blízký?

Doteď jsem se ve sněmovně věnoval ekonomickým tématům, byl jsem předseda rozpočtového výboru, zabýval jsem se daněmi, hospodářskou politikou a bezesporu budu směřovat podobným směrem. Opět nechci předbíhat, ale určitě nebudu usilovat o funkce, o kterých bych věděl, že jim nemám co přinést.

Priority na Berounsku

Získal jste silný mandát, díky kterému můžete výrazně v rovině Sněmovna – Středočeský kraj – Berounsko pomoct prosazovat řešení zásadních věcí, které region trápí, jako jsou dramatický růst cen stavebních pozemků, nutné rozšíření dálnice D5 či stavba tunelu Beroun – Praha, případně snižující se kapacita především základních škol. Co byste si přál na regionální úrovni prosadit jako první věc?

Určitě chci s regionem žít jako doposud. Snažil jsem se být poslancem, který nesedí pouze v malostranských palácích, a věnoval jsem se domovskému regionu včetně všech dalších ve Středočeském kraji. Navštěvoval jsem podnikatele, komunální politiky i školy. Takže s celým krajem, a dominantně s Berounskem, chci fungovat i nadále velmi natěsno. Poslanec má jednoznačně vědět, odkud pochází. Co se týče těch problémů, a to platí pro celé střední Čechy, je potřeba především pohnout s infrastrukturou. To je věc, která nás tíží. A samozřejmě tu je kapacita škol, ale i školek, zejména kolem Prahy, kde zaznamenáváme velký růst obyvatel. Tam se nedá předpokládat, že by se to nějak rychle otočilo.

Máte nějaký konkrétní příklad v tomto smyslu?

Především tu musí být snaha pomoct Středočechům i Berouňáků se dostat rychle do Prahy do práce včetně snahy vybudovat P+R parkoviště tak, abychom odlehčili silnicím. A co se týče kapacit škol, tam musí pokračovat, co fungovalo už v minulém volebním období. Na ministerstvu financí totiž existoval dotační program, který pomáhal s výstavbou dalších školních kapacit.

Voliči především řekli ne vládě Andreje Babiše, do sněmovny se poprvé v historii nedostali komunisté, hluboko propadlo i ČSSD. Co na letošní volby říkáte?

Je to na politické scéně zemětřesení už jen z titulu toho, že odcházejí dvě, řekněme, tradiční strany z levice, které tu byly od roku 89 dodnes. Určitě by bylo naivní si myslet, že s tímto ze sněmovny a společnosti zmizí levicové názory. To určitě ne. Jsem přesvědčen, že je vyluxovalo hnutí ANO, které dělalo levicovou a populistickou politiku. Takže uvidíme, jakým způsobem se bude dál prosazovat. Myslím si, že právě bude nadále zastupovat zájmy těchto voličů a možná se posune ještě více doleva.

Zahraniční tisk hovoří o letošních volbách u nás jako o stabilizaci. Česká republika se podle něj nebude ubírat směrem, jako je Polsko či Orbánovo Maďarsko. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že srovnávat se s Polskem a Maďarskem nemá cenu. Jsou to země, které jsou kulturně a hodnotově orientované trochu jinak. Čili to srovnání úplně nemá smysl. Vždy jsem ho trochu považoval za falešné. A pokud narážíte na přístup k Evropské unii, my určitě nijak nechceme zpochybňovat členství v EU, ale u mě to neznamená, že budu adorovat všechno, co k nám z EU míří. To by bylo určitě špatně. Je tam aktuálně spousta věcí, které mohou pro Českou republiku zkomplikovat situaci, jako je například aplikace Green Dealu. To jsou prostě věci, ve kterých musíme vystupovat sebevědomě, musíme hájit české zájmy a musíme se na tom, co se na evropské úrovni tvoří, úzce podílet tak, aby byl výsledek pro nás co nejlepší.