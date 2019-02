Střední Čechy - Rubikon Centrum má poslání, které může znít jednoduše: pomáhat lidem s trestní minulostí. Rozhodně to ale není jednoduchá problematika. Překročit svoji trestní minulost, vrátit se do společnosti a najít si práci je všechno, jen ne snadné.

Lucie Streichsbierová, garantka programu zaměstnanosti za Rubikon Centrum | Foto: Deník / Jakub Šťástka

Rubikon Centrum působí již od roku 1994 a jak říká Lucie Streichsbierová, garantka programu zaměstnanosti za Rubikon Centrum, mezi hlavní služby patří poradenství v pracovní a dluhové oblasti.

Trestní minulost může být pro zaměstnavatele důležitá. Co ale, když není, jak se říká, čistá? „V tuto chvíli neexistují čísla, která by mluvila o tom, na kolik se snížil požadavek čistého trestního rejstříku ze strany zaměstnavatelů. Z praxe ale vidíme, že se to hodně pohnulo,“ řekla Lucie Streichsbierová.

Rubikon Centrum ke své činnosti přidalo tzv. nekomerční pracovní agenturu Rubikon v roce 2012. „Tehdy jsme měli zhruba 100 zaměstnavatelů. V době poměrně vysoké nezaměstnanosti s námi většina začala spolupracovat s ohledem na jejich společenskou odpovědnost, osobní zkušenost s problematikou zaměstnávání lidí se záznamem ze své rodiny, okolí a podobně,“ vysvětlila.

Dnes se situace mění: nezaměstnanost je rekordně nízká a Rubikon má již ve spolupráci 400 zaměstnavatelů a každý měsíc se na centrum obrací dva, tři noví. „Lidé s trestní minulostí jsou pro ně novým zdrojem pracovníků,“ podotkla.

Lucie Streichsbierová ale podotýká, že na takové pracovníky je dobré být připraven a mít podporu v neziskové organizaci či někom jiném, kdo rozumí tomu, co člověk s trestní minulostí potřebuje pro hladký nástup a udržení se v zaměstnání.

„Když se člověk vrátí na svobodu, tak potřebuje v prvních měsících podporu, a to i když už nastoupí do zaměstnání. Když si představíte člověka, který byl pět, šest let v kriminálu, tak to může být někdo, kdo ztratil rodinu i přátele a nemá se na koho obrátit, nemá zajištěné ubytování, je zatížený exekucemi a neví, jak to ovlivní jeho výplatu, zda a kdy mu postihne exekutor účet. Ale aby mohl pracovat, potřebuje sociální zázemí, bydlení, za zády někoho, kdo mu bude pomáhat, vysvětlí, jak své dluhy splácet,“ vysvětlila.

V praxi se podle jejích slov ukazuje, že u lidí propuštěných z vězení jsou lepší výsledky, pokud právě spolupracují s neziskovkou, sociálním kurátorem nebo někým dalším, kdo věci rozumí. „Za rok 2017 jsme vyhodnocovali, kolik z našich zaměstnaných klientů, kterých bylo bezmála 300, vydrželo v zaměstnání po zkušební době. Průměrně to bylo 63 procent. Ovšem v případě, kdy kandidáti nastupovali v rámci férového náboru ke spolupracujícím zaměstnavatelům s Rubikonem, to bylo 71 procent,“ řekla.

Rozdíl byl podle jejích slov v tom, že se od začátku se zaměstnavatelem komunikovalo, že má člověk trestní minulost, že bude nutné počítat s exekucemi. „Zaměstnavatelé i kandidát s námi byli během náboru i ve zkušební lhůtě v kontaktu a často se podařilo předcházet zbytečným rizikovým situacím, které by mohly vést k předčasnému skončení pracovního poměru, ať už ze strany zaměstnavatele, či kandidáta,“ podotkla.

Rubikon Centrum nejčastěji podle Lucie Streichsbierové pracuje s klientem, kterým je zpravidla muž ve věku 40 let s výučním listem, většinou je recidivista, má za sebou dva, tři výkony trestu odnětí svobody a chce pracovat například na pozici skladníka. „Nejčastěji to je člověk s majetkovou trestnou činností, případně má kumulaci majetkové a násilné trestné činnosti. Takových lidí jsme v roce 2017 měli zhruba 700, podařilo se jich zaměstnat 40 procent,“ podotkla.

Někdy si kandidát doplňuje rekvalifikaci, nebo si projde tzv. prostupným zaměstnáním, kde má Rubikon dobrou zkušenost s využíváním tréninkových míst. „Kandidát nastoupí na šest měsíců a má možnost vyzkoušet si jak tvrdé pracovní dovednosti, tak i měkké chování v týmu, fungování pod autoritou a podobně,“ vysvětlila.

Třebaže Rubikon pomáhá lidem vrátit se zpět do společnosti, někdy na to lidé nenahlíží s pochopením. „Mnohdy lidé vnímají naše služby tak, že pomáháme někomu, kdo jinému ublížil, nebo ho okradl. Málokdo má ten náhled vidět to tak, že když pomůžeme někomu, aby se nevrátil do vězení, tak tím pomůžeme dalšímu, aby nebyl okraden o to auto. Tyto přesahy lidé nevidí, je to asi pochopitelné, naše cílová skupina nebude nikdy populární,“ podotkla Lucie Streichsbierová.

Jak ale říká, svůj trestní čin si klienti již odpykali. „Není třeba je trestat dál, že jsou znevýhodněni při hledání zaměstnání. Jeden z našich klientů řekl, že pravý trest začíná, když vyjde z brány z vězení a zjišťuje, že mu nikdo nedá práci,“ řekla.

Stejně jako jiné společnosti v dnešní době i Rubikon čelí některým problémům. „Problém s financováním je ten, že to je vždy jisté v horizontu dvou, tří let. Fungujeme především na principu využívání dotačních titulů z Evropských sociálních fondů, tyto dotace nám umožňují dělat kombinaci pracovního i dluhového poradenství, která se ukazují jako klíčová při řešení integrace lidí se záznamem a jedno nelze řešit bez druhého,“ dodala Lucie Streichsbierová.